Medvedjevu zakričal "zguba". "Ne bom odkorakal, ko me kdo žali." #video

Danil Medvedjev je kljub porazu v drugem krogu Montreala ostal prvi igralec jakostne lestvice ATP. V novem tednu bo igral na turnirju v Cincinnatiju. Pred njegovim začetkom je bila na novinarski konferenci tema pogovora številka 1 njegovo soočenje z navijačema v Montrealu sredi prejšnjega tedna. Prejšnji konec tedna je namreč po družabnih omrežjih zaokrožil posnetek, kako mu je nekdo zavpil "zguba", nakar se je ruski tenisač obrnil, stopil do njega in prišlo je do izmenjave ostrih besed. "Ne bom šel v podrobnosti, kaj je kdo rekel. Bilo je po dvoboju, bil sem še malo razočaran, poln adrenalina. Ne vem, če je prava beseda: nekdo me je zasmehoval."

God, how awful can fans be when they chant ‘loser’ to a tennis player after a tough battle on the court 👎🏻



Achieve something yourself in this life..



Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7 — Meddy Family (@dmedvedevfans) August 13, 2022

"Nekdo me je zasmehoval in tega ne bom dovolil. Ni pomembno kdo, ni pomembno kje, tega se enostavno ne počne," je pojasnil 26-letnik. "Šel sem do fanta in ga vprašal, kakšno težavo ima z mano? Zakaj govori take stvari? Slabo je govoril angleško," je pojasnil 26-letnik. Šlo je za mlajšega fanta. Prisotni so mu začeli govori, naj se Danilu opraviči. Nato se je vmešal še fantov oče. "Najprej je bil sin, nato mi je začel grde reči govoriti še njegov oče. Rekel sem mu, naj bolje vzgaja sina. In me je žalil naprej."

Česa podobnega Medvedjev ni vajen. "Mogoče ni bilo prvič, a to se mi ne dogaja pogosto. Ne bom kar odkorakal, ko mi kdo kriči grde besede. Vprašal bom, zakaj. Zakaj to govori, kakšno težavo ima z mano." Na stran Medvedjeva se je postavil tudi Nick Kyrgios, ki ga je izločil na tistem dvoboju. "Gnusno obnašanje. To je najboljše v našem športu in navijači morajo pokazati svoje spoštovanje," je na Twitterju zapisal Avstralec, ki se je v preteklosti sam že večkrat sporekel s kakšnim od navijačev.