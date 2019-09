Sprehod Rafaela Nada do finala OP ZDA, brez težav tudi mladi Rus #video

V moškem delu teniškega OP ZDA sta znana finalista. To sta Rafael Nadal, ki je gladko premagal Mattea Berrettinija. Prav tako se je brez večjih težav v veliki finale prebil Daniil Medvedev. Mladi Rus je bil boljši od Grigorja Dimitrova. Zmaga v konkurenci moških dvojic je romala v Kolumbijo. Juan Sebastian Cabal in Robert Farah sta v dveh nizih pred številnimi kolumbijskimi navijači s 6:4, 7:5 premagala špansko-argentinsko kombinacijo Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

Mladi Rus zdaj ve, kako se zmaguje v petih nizih

Daniil Medvedev je to poletje najbolj vroč igralec. Najprej se je uvrstil v finale turnirja v Washingtonu in Montrealu, nato pa je zmagal v Cincinnatiju. Je pripravljen osvojiti še OP ZDA, kjer je le še korak oddaljen od velikega podviga? V polfinalu proti Grigorju Dimitrovu se je sprehodil, saj slavil po treh nizih 7:6 (5), 6:4, 6:3 in v zadnjih letih postal najmlajši igralec (23 let op. p.), ki se je uvrstil v finale turnirja za grand slam. To pa je zanj tudi prvi finale na turnirjih velike četverice.

"Pred tem je bil moj najboljši rezultat četrti krog. Težko sem zmagal dvoboj v petih nizih, ampak sem vedel, da sem na pravi poti in da se moram boriti za vsak niz in vsako točko. Pred tem to ni delovalo, a ta teden je. Dobil sem veliko dvobojev v štirih ali petih nizih, kar samo kaže, kako sem psihološko in fizično pripravljen," je po zmagi povedal Medvedev.

Rafael Nadal bo v nedeljo lovil svojo 19. lovoriko na turnirjih za grand slam in bi bil tako le še eno zmago oddaljen od velikega Federerja, ki ima do zdaj dvajset zmag na največjih turnirjih. Njegov nasprotnik v polfinalu je bil Italijan Matteo Berrettini, ki pa ni bil dorasel nasprotnik Špancu. Italijan je resno zapretil le v prvem nizu, potem pa smo bolj kot ne gledali enosmerni promet Rafe, za katerega je to že 28 finale na turnirjih velike četverice. Dvoboj se je končal z izidom 7:6 (5), 6:4, 6:1 in je trajal dve uri in 35 minut.

Začel je igrati bolj mirno in agresivno

"Prvi niz je ni bil v redu. Imel sem veliko žogic za break, on pred podaljšano ni imel nobene priložnosti. V podaljšani igri sem imel srečo, da sem se lahko vrnil, saj je imel že vodstvo 5:2 in 4:0, ampak mi je uspelo. V drugem nizu mi je končno uspelo vzeti servis in takrat se je dvoboj spremenil. Začel sem igrati bolj mirno in bolj agresivno. Zares sem vesel, da sem spet v finalu OP ZDA," je po zmagi povedal Nadal, ki bo v nedeljo lovil četrto zmago v New Yorku. Nazadnje je tukaj zmagal leta 2017.

Rafael Nadal in Daniil Medvedev sta do zdaj igrala le en dvoboj. Letos je bil v Montrealu boljši Španec.