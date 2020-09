Lahko Hrvat nadaljuje svojo ameriško zgodbo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na OP ZDA so se začeli že četrtfinalni dvoboji, kjer bosta na sporedu dva dvoboja. Najprej se bosta pomerila Aleksander Zverev in Borna Ćorić, nato pa še Pablo Carreno Busta in Denis Šapovalov.