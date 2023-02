Kyrgios priznal napad na bivšo partnerko

Sodnica je na sodišču v Canberri ocenila, da ni nevarnosti, da bi Kyrgios dejanje ponovil, resnost incidenta pa je ocenila "za majhno", je poročala agencija AAP.

Kyrgios je bil moral na sodišče zaradi dogodka izpred leta dni, ko je po prepiru odrinil svoje nekdanje dekle Chiaro Passari. Slednja je policiji dogodek prijavila šele deset mesecev po incidentu, ko se je s športnikom že razšla.

V prepiru je Passari stala na vratih avtomobila, da bi 27-letnemu teniškemu igralcu preprečila odhod. Ta jo je odrinil, pri tem pa je dekle padlo po tleh in si lažje poškodovalo ramo in koleno. V skrajnem primeru je za tovrstno dejanje v Avstraliji zagrožena kazen do dveh let zapora.

Sicer pa Kyrgios trenutno okreva po poškodbi kolena, zaradi katere se je moral umakniti z uvodnega grand slama sezone v Melbournu.

