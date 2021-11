Kontaveitova in Muguruza v finalu Guadalajare

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Estonka Anett Kontaveit in Španka Garbine Muguruza bosta igrali v finalu zaključnega turnirja WTA v Guadalajari. Osma nosilka Kontaveitova je v polfinalu premagala četrtopostavljeno Grkinjo Mario Sakari s 6:1, 3:6 in 6:3, šesta nosilka Muguruza pa je s 6:3 in 6:3 ugnala rojakinjo Paulo Badosa.