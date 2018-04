Kje ima ta fant meje? #video

Rafael Nadal

Nadal je v nedeljo v finalu brez težav na kolena spravil Japonca Keia Nišikorija in se veselil 11. lovorike v Monte Carlu. Čeprav se je Majorčan v zadnjih mesecih ubadal s poškodbami, to je bil namreč njegov prvi turnir serije ATP po OP Avstralije, si je priboril že 31. lovoriko na turnirjih serije masters ter se s tem povzpel na prvo mesto lestvice. Pred tem sta bila z Novakom Đokovićem izenačena. Kralj peska, kot ga radi imenujejo, ima skupno na svojem računu 76 lovorik na turnirjih serije ATP, od tega je na peščeni podlagi zmagal na neverjetnih 54. "To ni človek," pravijo nekateri, ki menijo, da bo letošnja sezona na pesku spet njegova.

Še sam težko verjame Rafael Nadal je prvi turnir v Monte Carlu dobil leta 2005. Foto: Guliver/Getty Images

Še bolj zanimivo je, da je Nadal od zadnjih 30 dvobojev na pesku izgubil le enkrat. Od lanskega OP Francije je na rdečem pesku dobil 36 zaporednih nizov in vse kaže, da bi lahko ta izjemen niz nadaljeval na turnirju v Barceloni, ki poteka ta teden. "To je res nekaj posebnega. Osvojiti 11. zmago na tem turnirju je neverjetno in nekaj, kar si težko predstavljam," je uvodoma povedal Rafa, ki kljub vsem osvojenim lovorikam ostaja skromen. "Že vseskozi govorim isto: če sem jaz to dosegel, lahko tudi nekdo drug, vendar je zelo težko."

"Ni časa, da bi se izklopil"

"Res ne vem, kako se te stvari dogajajo, ker v vseh teh letih ni bilo napak in v vseh teh tednih ne smeš imeti nesreče. Nesrečo sem imel v drugih tednih, ampak v teh zagotovo ne. Zgodovina tega turnirja je nekaj posebnega. Postaviti še eno lovoriko v muzej v moji akademiji bo nekaj posebnega," je povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, od tega jih je na OP Francije dosegel deset. Mnogi se že zdaj sprašujejo, kje so njegove meje.

31-letni teniški igralec časa za proslavljanje nima. "Zdaj ni čas, da bi se ustavil in se izklopil. Zdaj je čas, da ostanem osredotočen in da ohranim ta zagon, ki je dober, potem ko sem zmagal na sedmih zaporednih dvobojih na pesku. Način, kako sem zmagoval dvoboje, je zelo pozitiven in moj cilj je, da nadaljujem v tem ritmu."

Spodaj si lahko pogledate podrobno statistiko Rafaela Nadala:

Foto: Sportal