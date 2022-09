Katera bo šla v finale?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enajsti dan OP ZDA bosta na sporedu ženska polfinalna dvoboja. Kot prvi bosta najprej na osrednje igrišči stopili Caroline Garcia in Ons Jabuer, za njima bosta igrali še Iga Swiatek in Arina Sabalenka.

Francozinja Caroline Garcia in Tunizijka Ons Jabuer sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja. Obakrat je bila boljša slednja. Za obe igralki pa je to prvi polfinale na OP ZDA.

Iga Swiatek in Arina Sabalenka se tudi že dobro poznata, potem ko sta odigrali štiri medsebojne dvoboje. Rezultat je na strani mlade Poljakinje (3:1), ki ima v svoji vitrini že dve zmagi za grand slam. Obe zmagi je dosegla v Parizu, medtem ko se je na OP ZDA najdlje prebila do osmine finala.