Kaos: izgubil je živce in začel razbijati #video

Švedski teniški igralec Mikael Ymer je na turnirju v Franciji povsem izgubil živce, potem ko sodnik ni želel preveriti odtisa žogice. Pozneje ga je to tako razjezilo, da je začel z loparjem udrihati po sodniškem stolu, kmalu za tem pa so ga izključili s turnirja.

V drugem krogu turnirja Lyon Open sta se pomerila obetavna igralca Mikael Ymer in Arthur Fils, zato so ljubitelji tenisa pričakovali zanimiv dvoboj. Res je bil zanimiv, a se je končal s Švedovo izključitvijo.

Za igralca je bilo to prvo medsebojno srečanje in prvi niz je bil, tako kot so mnogi pričakovali, zelo izenačen. Oba igralca sta imela svoje priložnosti, Ymer je imel v deseti igri celo možnost za osvojitev uvodnega niza, a je ni izkoristil. Nasprotnika sta si na koncu prijateljsko pozdravila. Foto: Guliverimage

Sodnik ni želel preveriti odtisa žogice

Zelo napeto pa je postalo v enajsti igri. V eni izmed izmenjav pri rezultatu 30:30 je Arthur Fils udaril blizu črte, za katero je linijski sodnik menil, da je bila v igrišču. Ymer je z naslednjim udarcem žogico poslal z igrišča. S tem je nasprotnik osvojil točko in dobil priložnost, da mu odvzame servis in povede s 6:5.

Ymer je preveril odtis žogice in tudi sodnika Rogeria Santosa prosil, naj stori enako, vendar je ta prošnjo zavrnil, kar je trenutno 53. igralca razjezilo. Takoj se je začel pogovarjati z nadzornikom tekme, prišel do sodnika in vztrajal, naj pogleda odtis žogice. "Nikoli še nisem videl, da sodnik ni prišel preverit odtisa žogice," mu je dejal Ymer.

Po izbruhu jeze od loparja ni ostalo skoraj nič. Foto: Guliverimage

Ymer mu je med drugim dejal, da je imel dan pred tem podobno situacijo, pa je sodnik vseeno preveril odtis. Vidno razburjen 24-letni teniški igralec je nadaljeval igro, ki pa jo je pozneje izgubil in zato zaostajal s 5:6. V tistem trenutku so mu popustile vse zavore: nad sodniški stol se je spravil z loparjem, ki ga je spremenil v trske, poškodoval pa je tudi sodniški stol.

Po tem je bilo bolj kot ne jasno, da je dvoboj oziroma turnir zanj končan. Ymerja so zaradi neprimernega obnašanja izključili.

Kdaj bo sokolje oko veljalo na peščenih igriščih?

Ob tem primeru se postavlja vprašanje, ali ne bi bilo smiselno čim prej tudi na peščenih igriščih uvesti sokoljega očesa. Gre za sistem, ki temelji na triangulaciji. Večje število kamer, ki so postavljene okoli igrišča, natančno locira, kje je pristala žogica. Sokolje oko se uporablja tako na trdih kot travnatih podlagah, medtem ko naj bi ga na peščenih igriščih začeli uporabljati šele po letu 2025.

