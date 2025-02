Kanadsko-norveški finale v Dallasu

Kanadčan Denis Shapovalov in Norvežan Casper Ruud bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP v Dallasu z nagradnim skladom 2.934.300 evrov. Shapovalov je v polfinalu s 7:5 in 6:3 izločil tretjepostavljenega branilca naslova, Američana Tommyja Paula, drugi nosilec Ruud pa je s 6:2, 2:6 in 7:6 premagal Španca Jaumeja Munarja.