Kaj si Slovenka želi po lanski izjemni sezoni? #video

Lani je Tamari uspel velik preboj med najboljše igralke sveta. Njeni cilji za prihodnjo sezono so ambiciozni. Temu primerno je opravila priprave na novo sezono. "Res smo dobro delali. Izbrali smo res dobro lokacijo na Tenerifih, kjer smo imeli super vreme. Vedno smo imeli na razpolago teniška igrišča, fitnes … Mislim, da smo opravili dobro delo," nam je uvodoma povedala trenutno 30. igralka sveta.

Po naključju spoznali trenerja nekdaj prve Foto: Juanmi Alemany

V ekipi Zidanškove so pozdravili tudi veliko okrepitev. Marjanu Čuku in drugim članom ekipe se je pridružil belgijski trener Carl Maes, dolgoletni trener Kim Clijsters, nekdaj prve igralke sveta. Zanimivo je, da so sodelovati začeli povsem po naključju.

"Na Tenerifih smo se spoznali po naključju. Bil je pripravljen ostati tisti teden, da smo se lahko malo bolje spoznali in videli, kako vse skupaj deluje. Torej kako se on vklopi v ekipo in kako se midva razumeva. Odločili smo se, da gre z nami v Avstralijo. Če bo to dolgoročno sodelovanje, bo pokazal čas. Je zelo izkušen in upam, da bo lahko prinesel veliko znanja za naprej."

"In če želiš poseči po višjih mestih …"

V pripravljalnem obdobju je 24-letna Konjičanka veliko trenirala na trdi podlagi, saj so s tem povezani tudi njeni cilji za prihodnjo sezono. Dejala je, da se že veseli avstralske turneje oziroma OP Avstralije.

"Kaj pričakujem? Glede na lansko sezono si želim, da bi bila skozi vso sezono konstantna. To pomeni, da bi bila bolj konstantna na trdih igriščih. Torej na igriščih, kjer poskušamo najbolj napredovati. Večino tekem se odvija na tej podlagi. In če želiš poseči po višjih mestih, moraš biti ravno na tej podlagi najbolj konstanten."

Foto: Juanmi Alemany

Že dolga leta je motor Tamarine ekipe Marjan Čuk, prvi trener in vodja njene ekipe. Tamara bo morala na podlagi lanskih uspehov v prihodnji sezoni braniti lepo število točk. A s tem se v ekipi naše najboljše igralke ne obremenjujejo. Ravno nasprotno, Čuk je pred časom za nacionalno televizijo dejal, da bodo še naprej napadali. In kaj na njegove besede pravi Tamara?

"Da, slišala sem, da je Marjan dejal, da bomo letos napadali. Strinjam se s tem. Vsekakor pa so tudi preostala dekleta pridna in trenirajo, tako da ne bo niti najmanj lahko. Vseeno se veselim novih izzivov, ker mislim, da smo na dobri poti," je še dejala Zidanškova in dodala, da je za igralke in igralce v Avstraliji dobro poskrbljeno. Ob tem še upa, da bodo v Melbournu organizatorji turnir izpeljali tako, kot so načrtovali.

Foto: Juanmi Alemany

V uvodnem dvoboju je bila blizu presenečenja

Tamara Zidanšek je v novem letu že odigrala prvi dvoboj. Na turnirju v Adelaidi v Avstraliji je v prvem krogu igrala proti šesti igralki sveta, Marii Sakkari. Naša igralka je bila blizu presenečenja, a na koncu je morala Grkinji po treh nizih priznati premoč.