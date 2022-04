Juvanova z manjšimi začetnimi težavami do prve zmage za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je imela nekaj težav z 20-letno Gruzijko le v prvem nizu. Kar trikrat je izgubila svoj začetni udarec, potem pa po zaostanku z 2:5 nanizala pet zaporednih iger za osvojitev prvega niza. V drugem je 81. igralka sveta oddala le še eno igro, dvoboj pa je trajal uro in osem minut.

V drugem dvoboju bo nastopila Tamara Zidanšek

Drugi posamični dvoboj, ki bi že lahko bil odločilen za prvo točko slovenske reprezentance v skupinskem delu, bo med Tamaro Zidanšek (27. na lestvici WTA) in Mariam Bolkvadze (157.).

Zatem bo na vrsti še dvoboj dvojic. Če ne bo prišlo do sprememb obeh selektorjev, bosta Slovenijo zastopali Živa Falkner (482.) in Pia Lovrič (573.), Gruzijo pa Bolokvadzejeva in Oksana Kalašnikova (brez uvrstitve).

Slovenke čaka še precej tekem

Slovenijo v nadaljevanju tekmovanja v Antalyi v torek čaka Avstrija, v sredo Hrvaška, v četrtek Bolgarija in v petek Švedska. V primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini v soboto sledi še en dvoboj.

Obračun prvouvrščenih reprezentanc v obeh skupinah ne bo odločal o ničemer, saj bosta obe ekipi ne glede na rezultat napredovali v svetovno skupino pokala Billie Jean King, medtem ko bo dvoboj drugouvrščenih odločal o tretjem potniku med elito iz evro-afriške skupine. V drugi skupini so zbrane reprezentance Srbije, Madžarske, Turčije, Estonije in Danske.

Varovanke kapetana Andreja Kraševca so med favoritinjami za vstop v svetovno skupino. Poleg Zidanškove, Juvanove, Falknerjeve in Lovričeve barve Slovenije zastopa še 127. mladinka sveta, 17-letna Lara Smejkal.

