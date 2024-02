Je njeno življenje res tako lepo, kot je videti?

Morgan Riddle je postala prepoznavna, potem ko se je začela srečevati s trenutno enim najboljših teniških igralcev na turneji. Taylor Fritz je trenutno deveti igralec sveta in se je na prvem letošnjem turnirju za grand slam (OP Avstralije) prebil do četrtfinala. Zelo pogosto je na tribunah tudi njegovo dekle, ki pred tem naj ne bi bila velika ljubiteljica tenisa.

Nekatere moške bi motilo

Morgan Riddle v objemu svojega partnerja Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Danes se zdi, da je sprejela zahteven življenjski ritem, ki ga zahteva vrhunski tenis. Potuje po vsem svetu, prebiva v luksuznih hotelih, medtem pa njen partner večino časa preživlja na igrišču in trenira. Mnogi se sprašujejo, kako Fritz sprejema njeno prepoznavnost, ki si jo je pridobila na družbenih omrežjih. Danes ima na svojem Instagram profilu 241 tisoč sledilcev.

"Nekaterim moškim ne bi bilo všeč, da imam toliko pozornosti. Še posebej ker gre za njegov šport. Tenis je njegova stvar. Je nekaj, za kar je delal vso življenje. Sprva sem vseskozi preverjala in ga spraševala: 'Ali ti to ustreza?' Podpiral me je in sploh ga ni motilo," je Riddlova povedala za Elite Daily.

Morgen Riddle ima na Instagramu 241 tisoč sledilcev. Foto: Guliverimage

Moti jo, ker ljudje mislijo, da nič ne dela

Američanko so med drugim vprašali, kakšne so prednosti in slabosti teniške turneje. Med drugim je povedala, da jo moti, ker jo označujejo za teniško "WAG" (dekle vrhunskega športnika, za katero je značilno, da je medijsko prepoznavna in ima glamurozen življenjski stil).

Razkrila je, da sta najlepši del teniške turneje potovanje in spoznavanje sveta. Zanjo je najzahtevnejše ob napornem ritmu potovanj ostati pri zdravi pameti, medtem ko vseskozi menjava časovne pasove. Nenehno potovanje je namreč zelo utrujajoče.

"Veliko ljudi misli, da če si WAG, samo slediš svojemu partnerju. Nič ne delaš, ne služiš svojega denarja in nimaš svojega življenja. Zaradi tega so me obsojali. Ampak vsaj v tenisu je to služba s polnim delovnim časom. Taylor ima svojo ekipo, ki dela samo z njim. In kot njegova partnerka sem del njegove ekipe. Dejansko sem si zjutraj dopisovala z njegovim trenerjem."

"Veliko mu pomagam. Poskrbim, da gre spat ob pravem času in da dobro je. Preveriti je treba vse namestitve. Sama sem zelo organizirana, medtem ko je on pravo nasprotje. To morava nekako uravnotežiti."

it’s wild how many educated ppl are just ignoring the usa’s rising trend of socially acceptable misogyny and harassment. here’s posts from morgan riddle, us tennis player taylor fritz’s girlfriend, about her super bowl experience pic.twitter.com/79LI2Nv8EO — madison (@altmadaf) February 12, 2024

Slaba izkušnja s Super Bowla, doživela je panični napad

A če lahko po njenih izjavah sklepamo, da je njeno življenje lepo, se ji včasih zgodijo tudi manj prijetne stvari. V torek je na družbenih omrežjih razkrila svojo slabo izkušnjo z zadnjega Super Bowla. Bilo je tako hudo, da je tretjo četrtino zaradi napada panike preživela na stranišču. Delila je tudi fotografije od tam.

Sprva o tem ni želela govoriti, a je spoznala, da se je o teh stvareh pomembno pogovarjati. Morgan Riddle ni mogla verjeti, kaj je zadnji konec tedna doživela v Nevadi, kjer je potekal največji športni dogodek v ZDA.

"V zadnjih treh dneh so me grabili, otipavali, nadlegovali in me klicali 'mačka'. Pravzaprav vsakih nekaj minut, ko smo bili v javnosti. Na tekmi je bilo zares grozno. Nismo mogli uživati v igri, ne da bi nas motili pijani in nesramni moški navijači. Kar se je dogajalo, je bilo stresno in strašljivo."

