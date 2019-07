Jakupovićeva čez prvo oviro v Latviji, Zidanškova pa v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA v Palermu z nagradnim skladom 250.000 evrov in brez težav prišla v drugi krog. Podobno je na WTA turnirju v latvijski Jurmali z nagradnim skladom 250.000 evrov uspelo Dalili Jakupović.

Dalila Jakupović se je v Jurmali v drugi krog uvrstila, potem ko je v prvem krogu po uri in pol s 6:3, 7:6 (5) premagala Romunko Ano Bogdan. Jakupovićeva, 147. igralka lestice WTA, je z 19 mest višjeuvrščeno tekmico igrala drugič v karieri in prvič zmagala. V nadaljevanju se bo V Jurmali pomerila z zmagovalko dvoboja med prvo nosilko domačinko Anastasijo Sevastovo in Rusinjo Varvaro Flink.

Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA v Palermu in brez težav prišla v drugi krog. V uvodnem je premagala Španko Laro Arrubarena po uri in 20 minutah s 6:2, 6:3. V naslednjem krogu bo s 56. mestom druga najboljša slovenska igralka na lestvici WTA igrala proti zmagovalki para, kjer sta srečna poraženka Rusinja Ljudmila Samsonova in kvalifikantka Avstralka Jaimee Fourlis.

