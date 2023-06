Izključitev s turnirja: solze deklice, a tudi igralke #video

Zdi se, da so včasih teniška pravila zares kruta. To sta na OP Francije v igri dvojic občutili Indonezijka Aldila Sutjiadi in Japonka Miyu Kato. Zadnja je povsem po nesreči z žogico zadela pobiralko žogic in zato so obe igralki izključili s tekmovanja.

🎥 Here’s the moment when Miyu Kato was disqualified from #RolandGarros pic.twitter.com/6A3cYZV1xb — Telegraph Sport (@TelegraphSport) June 5, 2023

Sprva le opomin

V osmini finala teniškega OP Francije so se v ženskih dvojicah merili Aldila Sutjiadi in Miyu Kato ter Marie Bouzkova in Sara Sorribes Tormo. V drugem nizu, pri izidu 3:1, je Japonka Miyu Kato žogico poslala na drugo stran igrišča in pri tem zadela pobiralko žogic.

Glavni sodnik dvoboja je najprej Japonki dal opozorilo, vendar sta Bouzkova in Sorribes Tormova prišli do njega in mu pripomnili, da je deklica v solzah. Pozneje je prišel nadzornik dvoboja.

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT — Eurosport (@eurosport) June 4, 2023

Četudi je bila nesreča, je odgovorna za dejanje

"Joka," sta povedali sodniku, ki je pozneje prišel do nesrečne deklice in preveril, v kakšnem stanju je. Ta je pozneje zapustila igrišče. Nadzornik dvoboja se je odločil, da Aldila Sutjiadi in Miyu Kato ne moreta nadaljevati dvoboja, čeprav je bilo očitno, da je prišlo do nesreče.

"Udarila si žogico, nekoga zadela in ga poškodovala. Odgovorna si za to dejanje. Četudi gre za nesrečo, si še vedno odgovorna za to dejanje."

Mnogi so se ob tem spomnili na incident Novaka Đokovića, ki je leta 2020 na OP ZDA po nesreči sodnico zadel v vrat in bil prav tako izključen. Srb je takrat pospravil torbi in zapustil igrišče. Pri 28-letni Japonki je bil odziv povsem drugačen. Miyu Kato so po izključitvi premagale solze, ob tem pa jo je partnerka neutolažljivo tolažila, saj je postalo jasno, da je njuna pariška zgodba za letos končana.

Se je že opravičila Japonka se je prav tako odzvala na družbenih omrežjih in se opravičila pobiralki žogic in svoji partnerki na igrišču. "Zato, kar se je zgodilo, bi se iskreno rada opravičila pobiralki žogic, svoji partnerki Aldili Sutjiadi in svojim navijačem. Bilo je povsem nenamerno. Posledično sem bila kaznovana z odvzemom točk in denarno nagrado, ki bi jo dobila na turnirju. Hvaležna sem vam za vašo podporo."

I would like to sincerely apologize to the Ball Girl, my partner Aldila&Team, & my supporters because of today's unfortunate mishap. It was completely unintentional.

As a result, I am penalized by RG by forfeiting my prize money & points. I appreciate all your continued support! — Miyu Kato / 加藤 未唯 (@miyukato1121) June 4, 2023

Alex Corretja Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Alex Corretja, nekdanji vrhunski teniški igralec, danes pa strokovni komentator na eni izmed športnih televizij, je dejal, da je bila ta odločitve po njegovem mnenju vendarle nekoliko prestroga.

"Paziti moraš, kam pošlješ žogico, ker lahko nekoga zadeneš. To se je v preteklosti že dogajalo. Zadela je pobiralko žogic, ampak 100-odstotno sem prepričan, da to ni bil njen namen, in prav tako je ni poškodovala. Bilo je veliko pogovora med sodnikom in nadzornikom. Po mojem mnenju je bila ta odločitev prestroga," je za Eurosport povedal Corretja, ki je dejal, da je treba sodniške odločitve spoštovati. Ob tem je spomnil tudi na primer Novaka Đokovića iz leta 2020.

Pri Đokoviću je bilo huje

"Težko je, ker je tvegano, ko nekoga zadeneš. To smo videli pri Novaku, ko je linijsko sodnico zadel v grlo. To je bilo huje, bližje in tudi bolelo jo je. V tem primeru je otroka zadela v hrbet, vendar smo lahko videli, da je žogico le poslala na drugo stran igrišča," je še povedal Alex Corretja, ki je ob vsem tem vseeno priznal, da mu je hudo za mlado pobiralko žogic. Foto: Guliverimage

