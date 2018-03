Igralca sta se na igrišču sprla zaradi očeta #video

Dvoboj med Fernandom Verdascom in Thanasijem Kokkinakisom je bil napet. Igralca sta od igrala tri nize, zadnji pa se je končal po podaljšani igri. Na koncu je obračun dobil španski veteran in tako s turnirja izločil krvnika Rogerja Federerja. Med dvobojem je bilo med igralcema izrečenih nekaj vročih besed.

Kokkinakis & Verdasco getting into it on Grandstand in 3rd Rd at #MiamiOpen.. Issue is with TK’s father sitting in first row... Medvedev Tsitsipas looks like the undercard #ATP pic.twitter.com/GSQwCgnVd9 — John Horn (@SportsHorn) March 26, 2018

"To je moj ... oče"

V tretjem nizu je imel namreč Fernando Verdasco vsega skupaj dovolj, potem ko ga je nekdo v občinstvu med izvajanjem servisa vseskozi motil. Ni pa vedel, da je to oče mladega Avstralca.

"Ni te želel motiti, to je namreč moj oče, tako da me to zadeva," mu je v obraz zabrusil 21-letni Avstralec. Verdasco je po pogovoru s sodnikom Kokkinakisu povedal, da ni govoril o njegovem očetu, ampak nekom drugem iz občinstva. Ko ga je Avstralec še enkrat vprašal, na katero osebo misli, mu je odgovoril: "Na oseba na levi s kapo." Kokkinakis je odvrnil: "To je moj … oče." Čeprav se mu je Verdasco opravičil, je bilo njun stisk roke po dvoboju vse prej kot prijateljski.

Vmešal se je tudi Nick Kyrgios

Že med dvobojem se je na Twitterju oglasil Nick Kyrgios, dober prijatelj Thanasija, ki je zapisal, da si želi, da bi dvoboj dobil njegov rojak. Ob tem je Verdasca označil za nespoštljivega igralca, ki ima očitno težave z avstralskimi igralci. Kyrgios, ki je med drugim znan po svojih nešportnih potezah, je pozneje zapis izbrisal. A prepozno, saj je ta takoj zaokrožil po medmrežju.

"Če sem iskren, bi ti to povedal v obraz. " Foto: Guliver/Getty Images

Najraje bi mu povedal v obraz

Verdasco, ki pri svojih 34 letih doživlja drugo teniško pomlad, mu ni ostal dolžan. "Nick Kyrgios, če imaš pogum, da tvitneš nekaj žaljivega o igralcu, potem moraš imeti pogum, da tega ne izbrišeš."

@NickKyrgios when you have the courage to put a tweet insulting another player you need to have the same to don’t delete it. — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) March 26, 2018

Kyrgios, ki bi se lahko s Fernandom Verdascom srečal v polfinalu Miamija, mu je na to odgovoril. "Če sem iskren, bi ti to povedal v obraz. Razlog, da sem izbrisal svoje prejšnje sporočilo, je to, da nisem želel vzbujati nepotrebne pozornosti, vendar bom to sporočilo pustil. Hvala, ker si me blokiral. Prepričan sem, da si za to potreboval veliko poguma."

I would honestly have told it to Fernando’s face, the reason I deleted my previous tweet was because I didn’t want to cause unwanted attention, but I’m just gonna leave this here. Thanks for blocking me, I’m sure that took a lot of courage x — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 26, 2018

Če se je moral Verdasco precej namučiti, da se je uvrstil v osmino finala, je imel Nick Kyrgios precej manj dela. Po dveh nizih (6:3, 6:3) je premagal 15. nosilca Fabia Fogninija in za zmago potreboval nekaj več kot eno uro.