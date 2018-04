Hrvatica spregovorila o zvezi s Stanom Wawrinko

Donna Vekić je trenutno 54. igralka na svetu, njena velika želja pa je, da bi enkrat osvojila turnir v Wimbledonu. Enaindvajsetletna Hrvatica je nazadnje igrala na turnirju v Luganu v Švici, kjer se je morala posloviti v drugem krogu. Stan Wawrinka, njen partner in nekdanji tretji igralec sveta, se že kar nekaj časa ubada s poškodbami. Nazadnje je igral februarja v Marseillu, kjer se je poslovil v prvem krogu.

Med njima je dvanajst let razlike. Foto: Instagram

Donna Vekić in Stan Wawrinka sta že kar nekaj časa skupaj, njuno zvezo pa je zaznamovala afera, ki jo je zakuhal Nick Kyrgios. Od takrat se zdi, da še bolj pazita na zasebnost svoje zveze, zato Vekićeva nerada govori o tem.

"Na turnirju se najraje osredotočim nase. Če ni preveč vprašanj o njem, mi je v redu," je uvodoma povedala Donna, ki je za svojega izbranca dejala, da trenira na vso moč. Prepričana je, da se bo vrnil še močnejši.

Ker imata veliko obveznosti, se ne vidita pogosto. Hrvatica priznava, da ni lahko, vendar imata oba takšno delo. "Oba imava rada to, kar delava, in se pri tem podpirava, čeprav nisva veliko skupaj. Mislim, da nama gre kar v redu," je razkrila Donna, ki je do zdaj v svoji karieri osvojila dva turnirja serije WTA.

Če igra dobro, lahko premaga skoraj vsakega Donna Vekić je velika navijačica hrvaške nogometne reprezentance. Foto: Instagram

Hrvatica je znana kot velika ljubiteljica nogometa in doma bi bilo lahko še kako zanimivo, če se bosta na svetovnem prvenstvu med seboj pomerili reprezentanci Švice in Hrvaške. "Če se bo to zgodilo, bova sedela vsak v svojem kotu kavča. Sem namreč velika nogometna navijačica in mislim, da bi bilo lahko precej glasno."

Kot je še povedala za švicarski Blick, se najbolje počuti na travi, saj ta podlaga najbolj ustreza njeni igri. Kako realne so možnosti, da bi enkrat zares osvojila turnir na sveti travi? "Še naprej se moram izboljševati, a ko pokažem svojo najboljšo igro, lahko premagam skoraj vsako nasprotnico," je povedala Vekićeva.