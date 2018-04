Hrvati so bili presenečeni nad sproščenostjo teniškega zvezdnika

Poleti, natančneje od 13. do 22. julija, bo v Umagu potekal že 28. turnir serije ATP, kjer bo tudi to leto pestro. Organizatorji turnirja, katerega sklad je skoraj pol milijona evrov, se vsako leto trudijo, da naredijo nekaj novega. Zelo veseli bodo tudi prihoda Aljaža Bedeneta.

Turnir v Umagu je teniški praznik tudi za slovenske ljubitelje športa. Po navedbah organizatorjev dnevno teniška igrišča obišče vsaj pet tisoč gledalcev, celoten dogodek pa obišče več kot sto tisoč gledalcev, slika oziroma televizijski prenosi pa gredo v več kot sto držav.

Za turnir živijo vse leto

Turnir v Umagu že od nekdaj velja za nekaj posebnega. In zakaj je po besedah Ronalda Korotaja, predsednika organizacijskega odbora, ta turnir nekaj posebnega? "Prva stvar je, da komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Za ta turnir živimo vse leto in komaj čakamo, da se začne. Druga stvar je, da imamo verjetno eno najlepših lokacij na teniški turneji. Blizu je morje, kjer se lahko vsi tudi osvežijo. Predvsem nas krasi entuziazem in poskušamo izkoristiti vse tisto, kar imamo," je uvodoma povedal Korotaj, ki posebej poudarja, da imajo zelo dobre partnerje, ki skupaj z njimi ustvarjajo dogodek.

"Smo namreč zelo kritični do sebe in imamo še eno zelo dobro stvar, zelo dobre partnerje. Navadno se jim reče sponzorji, ampak mi jim rečemo partnerji … In mi od naših partnerjev želimo, da nam povejo, kaj še manjka. Z njimi poskušamo vsako leto ponuditi nekaj novega in mislim, da je to edina pot za uspeh."

Leta 2015 je nenapovedano turnir obiskal tudi Novak Đoković, pred tem pa je tudi igral na tem turnirju. Foto: Sportida

Igralcem poskušajo vsako leto ponuditi nekaj novega

V Umagu so igrala sama velika imena svetovnega tenisa. Kot so na primer Novak Đoković, Rafael Nadal, Goran Ivanišević, Marin Čilić in tudi Carlos Moya, ki ima največ zmag v Umagu. Kako jim uspe privabiti takšna imena oziroma to, da se igralci radi vračajo v Umag? "Predvsem poskušamo izboljšati vse, kar lahko. Zelo so nam pomembne povratne informacije igralcev, prav tako tudi od Aljaža, ki že vrsto let prihaja k nam. Vsako leto se trudimo, da naši igralci doživijo nekaj novega."

Anekdota z Andrejem Agassijem

V vseh teh letih je bilo veliko anekdot z nekaterimi najboljšimi igralci. Skupno vsem je, da so vsi običajni ljudje. Nekateri so skromni, drugi malo manj, a na koncu so vsi veliki športniki. "Če omenim eno kratko anekdoto: "Pred dvema letoma je k nam prišel Andre Agassi. Po napornem dnevu se je videlo, da je povsem izčrpan – čez dan je imel namreč naporen urnik in želeli smo ga kar najbolje izkoristiti – on pa ni zahteval nič od nas. Skratka, lahko rečem, da so vsi veliki športniki in izjemno skromni ljudje," je povedal Tomislav Poljak, medijski predstavnik turnirja, ki je glede igralcev, ki bodo letos prišli v Umag, še skrivnosten.

Foto: Sportida

Bedene: Zgodba z mojo ženo se je začela v Umagu

Znano je, da bo tam igral naš Aljaž Bedene, ki se je v Umagu najdlje prebil leta 2013, ko je igral v četrtfinalu. "Načeloma v Umagu ne igram najbolje. Predvsem zaradi tega, ker je tam vsa moja družina in je pritisk še toliko večji. Vseeno se rad vračam tja … Tudi zgodba z mojo ženo se je začela tam. Skratka vsa družina uživa tam in se imamo fino," je povedal Bedene, ki ima že od nekdaj željo, da bi slavil v Umagu.

Teniški turnir v Umagu ponuja pestro nočno življenje, ki ga Aljaž ne pozna najbolje, saj se v tistem času pripravlja na svoje dvoboje. "Vem, da nekateri fantje hodijo domov tudi ob petih ali šestih zjutraj in kakšni celo naslednji dan igrajo … Turnir je po eni zelo profesionalen, po drugi strani pa se lahko tudi zabavaš," je povedal naš najboljši teniški igralec, k v petek odhaja na turnir serije masters v Monte Carlo, nato pa bo igral še na turnirjih v Budimpešti in Istanbulu.

Foto: Sportida

Teniško prireditev so prepoznali tudi pri nas

Partner tega turnirja je tudi slovensko podjetje Zavarovalnica Triglav. "Niso iskali samo nekoga, ki bo izkoristil pojavnost in se bo pojavil na njihovih plakatih, ampak nekoga, ki bo prispeval z vsebinami in nekaj ponudil tudi obiskovalcem, igralcem in vsem, ki nekako pridejo čez ta dogodek. Nam je v interesu delovati pri tistih dogodkih, kjer nam je dopuščeno, da jih tudi sooblikujemo," nam je povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.