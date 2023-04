Nekdanja številka 1 bo izpustila grand slama

"Čas preživljam z družino in prijatelji in res je čudovito. Počitnice bom podaljšala do poletja, tako da bom zamudila sezono na pesku in travi. Ko bom nared za vrnitev, vas bom obvestila," je Muguruza objavila na Instagramu.

Španka je ta čas 132. igralka sveta, septembra 2017 pa je bil številka 1 na svetu. V karieri je osvojila deset trofej, leta 2016 je zmagala na Roland Garrosu, leto pozneje pa je slavila še v Wimbledonu.