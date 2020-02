Legenda tenisa utišana zaradi homofobije

Organizatorji avstralskega turnirja so bili šokirani nad njenimi izjavami, saj so se potrudili, da so ji ugodili, prepoznali njen mejnik in da to nima nobene zveze z njenim stališčem do homoseksualnosti.

"Homoseksualnost je gnusna spolna praksa"

Že leta 2011 je Courtova dejala, da je homoseksualnost "gnusna spolna praksa" in v cerkvi v Perthu poučuje, da je zakonska zveza med moškim in žensko in da otrok potrebuje mamo in očeta. Leta 2017 je izjavila, da se ne bo več vkrcala na letala družbe Qantas, ker ta podpira istospolne poroke, in da tenisu vladajo lezbijke oz. da so otroci iz istospolnih zvez rezultat nacističnega načrta o pranju možganov.

Margaret Court so poklonili repliko pokala OP Avstralije, na velikem zaslonu pa so predvajali film o njeni bogati karieri. Courtovo je predvsem zmotilo, da ji niso dali možnosti govora in so jo po njenem mnenju na ta način utišali.

"Ker sem pridigar, so mislili, da bom pridigala o evangeliju, ampak tega ne bi nikoli storila. So trenutki, ko lahko spregovoriš o tem, in so trenutki, ko ne. Teniška zveza Avstralije je s prstom pokazala name, diskriminirali so vse, kar sem naredila, in to je zelo žalostno.

Margaret Court je leta 1970 kot prva teniška igralka v eri odprtih prvenstev in druga v zgodovini zmagala v posamični konkurenci na vseh štirih turnirjih za grand slam v koledarskem delu. Še danes ima na turnirjih velike četverice največ zmag. V svoji športni karieri jih je dosegla 24.

Kmalu za tem se je avstralska zveza odzvala na obtožbe Courtove, ki ima še vedno največ zmag na turnirjih za grand slam (24). Menijo, da so naredili vse, da bi se Margaret Court in njena širša družina na prizorišču počutila kar se da prijetno.

V svojem zapisu za javnost so potrdili, da je bila prireditev podobna 50. obletnici Roda Laverja, ko je zmagal svoj drugi turnir za grand slam, in da je imela Margaret govor na kosilu teniških legend.

"Teniška zveza je povabila Margaret in Barry Court ter 16 članov njene družine za dva tedna v Melbourne. Ta je pokrila stroške letov, nastanitve, zajtrk, dostope do vseh klubov, kar je vključevalo več kot 100 vstopnic. Margaret se je pred prihodom v Melbourne strinjala z vsemi dogovori. Zelo razočarani smo, ko slišimo njene pritožbe. V času turnirja se namreč ni pritoževala," so zapisali.

Do manjšega incidenta je prišlo dan po podelitvi. Nekdanja vrhunska teniška igralca John McEnroe in Martina Navratilova, ta je pred leti priznala, da je istospolno usmerjena, sta zahtevala, da se eno izmed igrišč v Melbournu ne imenuje več po Margaret Court. Predlagala sta, da njeno ime nadomesti Evonne Goolagong. To je nekdanja avstralska igralka, ki ima 11 zmag na turnirjih za grand slam. Potezo obeh Američanov so obsodili tudi organizatorji.

"Karkoli bi si mislila o osebi, nikoli ne bi rekla: 'Hej, njeno ime morate odstraniti s stavbe, arene ali teniškega centra.' Nikoli ne bi storila tega. Mislim, da je bilo to zelo narobe."

John McEnroe je Margaret Court po njenih spornih komentarjih o homoseksualnosti označil kot "nočno moro" OP Avstralije in kot "noro teto", kar je danes 77-letno Courtovo presenetilo.

"Zmeraj sem mislila, da se z Johnom dobro razumeva in vedno sem ga spoštovala. Res sem bila presenečena, da se je tako izpostavil. Žal mi je, da tako govori."

Želela se je srečati z Navratilovo

Margaret je pred časom razkrila, da se je želela osebno srečati z Navratilovo, vendar do srečanja ni prišlo. Že leta 1990 je Courtova rekla, da je Navratilova zelo dobra igralka, ampak je zelo žalostno, da so otroci izpostavljeni homoseksualnosti, so zapisali na avstralski spletni strani theage.