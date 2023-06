Đoković ima nekoliko presenetljivega nasprotnika

Zanimiv dvoboj nas čaka, ko bosta na igrišče stopila Carlos Alcaraz in Lorenzo Musetti. Španec in Italijan sta do zdaj igrala le ne dvoboj na najvišji ravni. Lani na turnirju v Hamburgu je bil boljši leto dni starejši Italijan, ki na letošnjem OP Francije še ni oddal niza. Alcaraz je v drugem krogu turnirja oddal en niz. Mnogi tokrat pričakujejo zelo zanimiv dvoboj.

Novak Đoković ima v osmini finala presenetljivega nasprotnika. To je Juan Pablo Varillas iz Peruje, ki je v vseh uvodnih treh krogih igral pet nizov, medtem ko Nole letos na pariškem pesku še ni oddal niza. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj. Varillas do zdaj na OP Francije še ni prišel dlje, kot do prvega kroga, Đoković pa lovi tretjo zmago na Roland Garrrosu.

OP Francije, osmina finala Novak Đoković (SRB, 3) - Juan Pablo Varillas (PER)

Carlos Alcaraz (ŠPA, 1) - Lorenzo Musetti (ITA, 17)

Karen Kačanov (RUS, 11) - Lorenzo Sonego (ITA)

Sebastian Ofner (AVT) - Stefanos Tsitsipas (GRČ, 5)

