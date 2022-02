Del Potro izgubil prvi dvoboj po vrnitvi na igrišča: "To je bolj slovo kot vrnitev."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Juan Martin del Potro je izgubil prvi dvoboj po vrnitvi na igrišča po dveh letih in pol odsotnosti.

Foto: Guliverimage

Nekdanji zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA, Argentinec Juan Martin del Potro je izgubil prvi dvoboj po vrnitvi na igrišča po dveh letih in pol odsotnosti zaradi težav s poškodbami. V prvem krogu turnirja ATP v domačem Buenos Airesu je moral priznati premoč rojaku Federicu Delbonisu, ki je v eni uri in 23 minutah zmagal s 6:1, 6:3.

Del Potro si je obrisal solze, ko se je pripravljal na serviranje, kar se je izkazalo za zadnjo igro tekme.

Potem ko je Delbonis končal igro z zmago, je Del Potro objel svojega nasprotnika pri mreži, preden je pomahal množici na igrišču Guillermo Vilas teniškega kluba v Buenos Airesu.

Triintridesetletni Argentinec ni igral od junija 2019, ko si je na turnirju v Londonu poškodoval pogačico. Nekdanji tretji igralec sveta je imel štiri operacije na kolenu in je ob dolgotrajni rehabilitaciji zdrsnil na 757. mesto na teniški lestvici.

Kot je napovedal na novinarski konferenci pred turnirjem, bo po turnirju naznanil svojo tekmovalno upokojitev.

"To je bolj slovo kot vrnitev. Dolga leta sem preizkušal različne načine zdravljenja in obiskoval zdravnike in si nikoli nisem predstavljal, da bi se umaknil iz tenisa brez igranja." Foto: Guliverimage

Del Potro je zaslovel, ko je leta 2009 v finalu US Opna, turnirja za grand slam v New Yorku, premagal švicarskega asa Rogerja Federerja. A so njegovo kariero, v kateri je osvojil 22 turnirjev v posamični konkurenci, zaznamovale poškodbe.

"To je bolj slovo kot vrnitev. Dolga leta sem preizkušal različne načine zdravljenja in obiskoval zdravnike in si nikoli nisem predstavljal, da bi se umaknil iz tenisa brez igranja," je povedal na novinarski konferenci pred turnirjem.

"Nisem mogel najti boljšega turnirja od Buenos Airesa, da bi to lahko naredil. Po tem tednu bom razmišljal o prihodnosti," je sporočil nekaj dni nazaj.

Ni se še odločil o koncu poti

A po dvoboju še ni povsem zaprl vrat in se še ni povsem odločil o koncu poti: "Če sem iskren, je to trenutek, ki si ga nikoli nisem želel zgoditi. Moje zdravje pomeni, da se moram odločiti. Nimam toliko moči, kot si mnogi mislijo. Mislim, da sem v tenisu uresničil vse svoje sanje. Danes si želim, da bi lahko spal brez bolečin," je pojasnil priljubljeni argentinski orjak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premagal ga je Federico Delbonis. Foto: Guliverimage

Oktobra 2018 si je na mastersu v Šanghaju prav tako poškodoval koleno, pred tem pa je utrpel več poškodb zapestja, ki so zahtevale štiri operacije.

Del Potro je zadnjo turnirsko zmago vpisal marca 2018, ko je v finalu prav tako premagal Federerja, za osvojeni naslov na mastersu serije 1000 v Indian Wellsu. Na olimpijskih igrah je leta 2016 osvojil srebro, štiri leta pred tem pa bron ter pomagal svoji državi osvojiti Davisov pokal leta 2016.

Skoraj dva metra (198 cm) visoki igralec uživa precejšnje spoštovanje v teniški karavani. Čeprav ni bil nikoli številka 1 moškega tenisa, pa je argentinski orjak zanesljivo bil del elite. Vpisal je kar deset zmag nad igralci, ki so zasedali prvo mesto na svetovni jakostni lestvici, kar je največ med igralci, ki niso bili številka 1.