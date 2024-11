Alcaraz zmagal, še je upanje za vsaj še en nastop Nadala #video

Osrednji športni dogodek dneva je četrtfinalni dvoboj Davisovega pokala med Španijo in Nizozemsko, saj je svoj morda zadnji dvoboj v karieri odigral Rafael Nadal. Sam je dejal, da se ni prišel samo poslovit, ampak tudi zmagat. A Botic van de Zandschulp ga je po uri in 51 minutah premagal s 6:4 in 6:4. Nizozemska je tako povedla z 1:0. Je pa nato Carlos Alcaraz s 7:6 in 6:3 premagal Tallona Griekspoorja in izsilil dvoboj v dvojicah.

Rafael Nadal Foto: Reuters Polna dvorana v Malagi v španski Andaluziji je od predstavitve igralcev pa do stiska rok po dvoboju glasno spodbujala Rafaela Nadala. Zmagovalec 14 grand slamov na Rolandu Garrosu v Parizu, skupaj pa kar 22 grand slamov, pri 38 letih končuje kariero. Morda je bil njegov prvi dvoboj na zaključnem turnirju Davisovega pokala tudi zadnji. Saj ga je Botic van de Zandschulp, sicer 80. na jakostni lestvici ATP, premagal v dveh nizih in Nizozemska je povedla z 1:0.

Carlos Alcaraz je četrtfinale izenačil na 1:1. Foto: Reuters Drugi posamični dvoboj sta nato odigralaa Carlos Alcaraz in Tallon Griekspoor. Mladi Španec je v uri in pol upravičil vlogo favorita in dvoboj dobil s 7:6 in 6:3. "To sem storil za Rafo," je pomen zmage izpostavil Alcaraz. O napredovanju v polfinale zdaj odločal dvoboj v dvojicah. Tega Alcaraz igra skupaj z Marcelom Granollersom. Nasprotnika sta Van de Zandschulp in Wesleyj Koolhof. Če ga Španca dobita, bo Španija napredovala v polfinale z 2:1 in Nadal bi se tako vrnil na igrišče vsaj še za en dvoboj.

Rafael Nadal po izgubljenem dvoboju. Ob glasnem aplavzu je pomahal publiki. Nismo vedeli, ali zadnjič. Foto: Reuters

Evforična publika, ko je Nadalu v drugem nizu uspel edini brejk:

Rafael Nadal se je razveselil zmage Carlosa Alcaraza. Foto: Reuters V prvem nizu niti Nadal niti Van de Zandschulp do izida 4:4 nista pokazala šibkosti, nato pa si je Nizozemec priboril dve brejk žogi in drugo izkoristil za izid 5:4. V drugem nizu se je moral Nadal boriti v vseh servisnih igrah, prvo in tretjo je izgubil. A pri izidu 1:4 je Majorčan nadoknadil brejk, se približal, česa več ni zmogel.

Osemintridesetletni Nadal je v Malagi igral prvič po izpadu v drugem krogu letošnjih poletnih olimpijskih iger v Parizu, ko ga je premagal Novak Đoković, tudi pred tem pa je v zadnjih dveh letih zaradi številnih težav s poškodbami odigral le 23 dvobojev. Srbski tenisač, ki je na pripravah v bližnji Marbelli, je obljubil, da si pride ogledati polfinalni dvoboj, če se bo Španija vanj uvrstila.

Ob vsaki uspešni točki so navijači vzklikali "Rafa, Rafa":

Ob igranju španske himne so Rafaelu Nadalu tekle solze:

Alcaraz je bil proti Griekspooru izrazit favorit, a ni imel lahkega dela. Griekspoor je v prvem nizu vodil s 4:2, ampak je Španec takoj vrnil izgubljeni servis, niz pa dobil v tajbrejku. Nato je dobil še prve tri igre drugega niza, prednost pa držal do konca.

Davisov pokal, četrtfinale



Španija - Nizozemska 1:1

Rafael Nadal - Botic van de Zandschulp 4:6, 4:6

Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor 7:6, 6:3