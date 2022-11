Danes gre zares. Kaj lahko prikažejo nekoliko oslabljene Slovenke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokal Billie Jean King, Velenje (11. in 12. november)

V petek in soboto bo v Velenju v Beli dvorani zelo pestro teniško dogajanje. V pokalu Billie Jean King se bosta med seboj pomerili Slovenija in Kitajska. Zmagovalec bo napredoval v zadnji krog kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju tega tekmovanja novembra prihodnje leto, poraženec pa bo nazadoval v evroafriško skupino.

Kot prva bo v petek ob 15. uri na igrišče stopila Nina Potočnik (273.). Njena nasprotnica bo Dženg Činven, trenutno 25. igralka sveta. Za njima bosta loparje prekrižali še Kaja Juvan (88.) in Vang Šinju (97).

Slovenija se je z dobrimi igrami letos aprila v Turčijo po desetih letih vrnila v svetovno skupino ekipnega tekmovanja, ki se je nekoč imenovalo pokal Federacij oziroma pokal Fed. Ta je razdeljena na dva dela, zaključni turnir, na katerem prav zdaj v Glasgowu sodeluje najboljših dvanajst ekip na svetu, in kvalifikacije, v katerih sodeluje šestnajst reprezentanc, med njimi Slovenija in Kitajska.

Slovenska ekipa bo v Velenju nastopila nekoliko oslabljena. Tamara Zidanšek in Andrej Klepač sta morali svoj odstop odpovedati, medtem ko je Kitajska prišla z močno zasedbo. Vse štiri Kitajke so uvrščene med najboljših sto igralk na lestvici WTA. Slovenske barve bodo branile Kaja Juvan, ki je 88. igralka na svetu, Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.)