Cilj WTA je do leta 2033 izenačiti zaslužke moških in žensk na velikih turnirjih

Združenje profesionalnih igralk tenisa WTA je v torek objavilo načrte za preoblikovanje tekmovalnega koledarja. Ta bo vključeval skupne turnirje z moškim delom karavane ATP, kar bo sčasoma pripeljalo do enakega nagradnega sklada na ženskih in moških turnirjih v naslednjih 10 letih, sporočilo WTA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Načrt predvideva, da bi vrhunske igralke redno nastopale na vrhunskih turnirjih na ravni turnirjev WTA 1000 in WTA 500, ki bi jih nato združili z moškimi tekmovanji na isti ravni. Na teh tekmovanjih bi zagotovili enak denarni sklad do leta 2027, medtem ko bodo na samostojnih moških oziroma ženskih turnirjih dosegli enakost do leta 2033.

WTA namerava povečati število turnirjev za turnirji za grand slam najvišje kakovostne ravni 1000 na deset, od katerih jih bo še več trajalo dva tedna, s čimer bodo povečali tudi udeležbo igralk v glavnem žrebu, kot se to že dogaja v Miamiju in Indian Wellsu.

S tem v mislih so se za takšne načrte odločili letos v Rimu, v Madridu in Pekingu bodo to storili leta 2024, v Cincinnatiju in Toronto/Montrealu takšne spremembe načrtujejo za leto 2025, da bi leta 2027 dosegli enako raven nagrad.

Drugi dodatni turnirji WTA 1000 bi bili tedenski turnirji v Dohi in Dubaju februarja in na prizorišču, ki bo določen oktobra, z enakimi nagradnimi skladi čez deset let.

Število turnirjev na ravni 500 se bo na posodobljenem koledarju povečalo na 17. Gre za turnirje v Tokiu, Brisbanu, Charlestonu, San Diegu, Washingtonu, Seulu, Berlinu, Adelaide, Abu Dabiju, Eastbournu, Monterreyu, Strasbourgu, Zhengzhouju in Stuttgartu. Na tem seznamu je tudi januarski turnir mešanih ekip United Cup v Brisbanu in Sydneyju. Napovedujejo tudi dva turnirja na za zdaj še neznanih lokacijah.

"Eden od glavnih stebrov nove strategije vključuje ustvarjanje poti do enakih denarnih nagrad, kar je bil cilj, predviden pred 50 leti, ko je Billie Jean King ustanovila WTA. To povečanje se bo zgodilo sčasoma, da se zagotovi, da bodo spremembe dolgoročno vzdržne za igralce in igralke in turnirje, pri čemer bodo združeni dogodki WTA 1000 in 500 dosegli enak denarni denar do leta 2027, enotedenski dogodki WTA 1000 in 500 pa do leta 2033," so zapisali pri WTA.

Na ravni WTA 250 bodo imeli turnirji močnejši regionalni poudarek, da bi ustvarili bolj trajnosten in uspešen poslovni model, ki bo pomagal spodbujati naslednjo generacijo zvezd.

"Ta prelomen trenutek za WTA Tour bo uskladil tako turnirje kot interese igralk in pomagal sedanjim in prihodnjim generacijam teniških igralk," je dejala članica sveta igralk WTA Donna Vekić. "Neverjetno smo ponosni, da smo del tega razvoja in dediščine, ki bo prinesel izenačitev denarnih skladov."

