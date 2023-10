Čehinja in Kitajka za naslov v Zhengzhouju

Čehinja Barbora Krejčikova in Kitajka Zheng Qinwen sta se ekspresno uvrstili v finale turnirja WTA 500 v Zhengzhouju na Kitajskem. Sedemindvajetletna Krejčikova je za zmago s 6:3, 6:0 potrebovala uri in 27 minut, Kitajka pa je bila ob zmagi s 6:2, 6:3 še deset minut hitrejša.

Čehinja, ki je bila boljša od Rusinje Darije Kasatkine, bo dvanajstič igrala v finalu turnirjev WTA in se potegovala za osmo zmago ter tretjo letos po Dubaju in San Diegu. To sta hkrati njena edina naslova izven Evrope; prejšnje je osvojila v Tallinnu, Ostravi, Strasbourgu, Rolandu Garrosu in Pragi.

Enaindvajsetletna Zheng Qinwen, 24. igralka na svetu, ki je lani približno ob tem času zastopala Kitajsko v pokalu Billie Jean King v Velenju, je letos osvojila premierni naslov v Palermu, lani pa je prvič v karieri igrala v finalu WTA (Tokio). Pred domačimi gledalci je bila v polfinalu boljša od Italijanke Jasmine Paolini.

Zhengzhou, WTA (738.820 evrov):



- polfinale:

Barbora Krejčikova (Češ/7) : Darija Kasatkina (Rus/8) 6:3, 6:0;

Zheng Qinwen (Kit) : Jasmine Paolini (Ita) 6:2, 6:3.