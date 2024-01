Bodo Đokoviću spet nagajale razmere na igrišču?

V petek bosta v moškem delu OP Avstralije na sporedu polfinalna dvoboja. Prava poslastica se obeta med Novakom Đokovićem in Jannikom Sinnerjem. Drugi polfinalni dvoboj bosta igrala Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev.

Mnogi so prepričani, da bo polfinale med Đokovićem in Sinnerjem finale pred finalom. Gre namreč za dva izjemna teniška igralca, ki trenutno spadata med najboljše. Srb je v svoji karieri dosegel že vse, medtem ko Sinner iz leta v leto dokazuje, da spada med najbolj nadarjene igralce na turneji. Mladi Italijan je Đokoviću v bližnji preteklosti že nekajkrat pokazal, da se mu lahko zoperstavi.

Dvoboj se bo igral popoldne po avstralskem času, a bojazni glede visokih temperatur, ki Đokoviću ne ustrezajo, ni. Temperatura naj bi se gibala okrog 22 stopinj Celzija, prav tako ne bo visoka vlaga.

Novak Đoković je v četrtfinalu premagal Taylorja Fritza. Foto: Guliverimage

Počuti se kot v domači dnevni sobi

Igralca sta do zdaj igrala šest medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani Đokovića (4:2), a zadnji dvoboj je dobil šele 22-letni Italijan. Če se je Novak Đoković v uvodnih dveh krogih moral precej truditi, se je Sinner do polfinala sprehodil, saj ni oddal niti enega niza. Beograjčan bo v Melbournu, kjer se počuti kot v domači dnevni sobi, lovil že enajsto zmago in skupno 25. lovoriko za grand slam. Jannik Sinner na svojo prvo lovoriko s turnirjev za grand slam še čaka.

Jannik Sinner danes še bolj verjame, da lahko premaga Srba. Foto: Guliverimage

V taboru Sinnerja so pred velikim polfinalnim dvobojem pozitivni in samozavestni. "Zelo smo veseli, da smo prišli do tega položaja in da je Jannik tako dobro odigral prvi del turnirja. Ta polfinale bo zanj čudovita izkušnja. K temu poskušamo pristopiti brez prevelikega pritiska, vedno z nasmehom na obrazu," je za italijansko teniško zvezo povedal Simone Vagnozzi, trener trenutno četrtega igralca sveta, ki je poleg tega še povedal, da ima njegov varovanec zdaj veliko več samozavesti in bolj verjame, da lahko premaga enega najboljših igralcev vseh časov.

Daniil Medvedjev je že dvakrat igral v finalu OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Medvedjev in Zverev se dobro poznata

Za njima bosta na osrednje igrišče stopila Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev. Igralca se že zelo dobro poznata, saj sta med seboj igrala že 19 dvobojev. Izid v zmagah je 12:7 za Rusa, ki je na OP Avstralije že dvakrat igral v finalu, medtem ko Zverev dlje od polfinala v deželi "tam spodaj" ni prišel.

OP Avstralije, polfinale Novak Đoković (Srb, 1) – Jannik Sinner (Ita, 4)

Danill Medvedjev (Rus, 3) – Aleksander Zverev (Nem, 6)

