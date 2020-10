Bo šele 19-letna Poljakinja tako suverena tudi v finalu OP Francije?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto bo na teniškem OP Francije na sporedu še zadnje dejanje. Med seboj se bosta udarili Sofia Kenin in Iga Swiatek. Že pred finalom pa je jasno, da bomo letos dobili novo zmagovalko tega prestižnega turnirja.

Šele 19-letna Poljakinja Iga Swiatek velja za pravi fenomen, saj tako prepričljivih zmag na pariškem pesku že dolgo nismo gledali. Swiatek, trenutno 54. igralka sveta, je svoje nasprotnice do finala premagovala brez težav. Že dovolj zgovoren je podatek, da je Simono Halep, prvo nosilko turnirja odpravila z 6:1 in 6:2, do finala pa ni oddal niti enega niza.

Nekoliko manj prepričljiva Američanka Sofia Kenin, zmagovalka letošnjega OP Avstralije, saj v štirih dvobojih igrala tri nize.

Igralki se do zdaj na največjih tekmovanjih še nista pomerili. Sta pa igrali med seboj v mlajših kategorijah. Leta 2016 sta se med mladinkami pomerili prav na OP Francije. Takrat je bila boljša dve mleti mlajša Poljakinja.