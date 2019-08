Tribune so po nerodnem padcu obnemele, on pa se je vrnil in zmagal

Na teniškem turnirju v Portorožu sta v drugem polfinalu najmočnejšega teniškega turnirja v Sloveniji igrala prvi in tretji nosilec, Aljaž Bedene in Blaž Rola. Zmage se je veselil Aljaž Bedene, ki je zmagal z izidom 6:3 in 6:2. Njegov nasprotnik v nedeljskem finalu bo Norvežan Viktor Durasovic. V nedeljo bo finale na sporedu ob 20.uri.

Portrorož, polfinale:



Aljaž Bedene (Slo, 1) - Blaž Rola (Slo, 3) 6:3, 6:2



Viktor Durasovic (Nor) : Constant Lestienne (Fra, 2) 3:6, 6:1, 6:1

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi niz poln preobratov, a na koncu ga je dobil Bedene

Uvod prvega niza se je začel po notah Aljaža Bedeneta. Ljubljančan je Roli že v tretji igri odvzel servis in povedel z 2:1, a njegovo veselje ni dolgo trajalo, saj mu je Blaž že v naslednji igri vzel servis in izenačil na 2:2. V sedmi igri prvega niza je imel Bedene tri vezane žogice za "break". Trenutno naš najboljši igralec je izkoristil tretjo in povedel s 4:3. Te prednosti Aljaž ni zapravil. Nasprotno, v deveti igri je Roli odvzel še en servis in prvi niz po 37 minutah zasluženo dobil s 6:3.

Blaž Rola je še drugič v karieri izgubil proti Aljaž Bedenetu. Prvič sta igrala leta 2010. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po nerodnem padcu je Aljaž igral še bolje

Drugi niz je bil do tretje igre izenačen. V četrti igri je znova najprej udaril Aljaž Bedene in z odvzemom servisa povedel s 3:1. V peti igri drugega niza so portoroške tribune obnemele. Bedene je po nerodnem padcu obležal na igrišču in prosil zdravniško pomoč. Videti je bilo, da je imel težave z desnim kolenom.

Po nekaj minutah se je naš najboljši igralec vendarle vrnil na igrišče, a je v tej igri izgubil igro na svoj servis in zapravil prednost "breaka". Očitno pa ta padec Aljaža ni zmedel, saj je po nekaj nepotrebnih napakah Blaža Role v šesti igri znova dobil igro na servis nasprotnika in povedel s 4:2. Tridesetletni Ljubljančan je nato potrdil "break" in povedel s 5:2. V osmi igri je Roli še enkrat vzel servis in se po slabi uri in pol veselil uvrstitve v finale, ki je zanj prvi v Portorožu.

Loči ju 339 mest

Aljaž je namreč na turnirju v Portorožu do letos igral le enkrat. Leta 2013 se je prebil do polfinala, kjer je moral premoč priznati Gregi Žemlji, današnjemu trenerju Blaža Role. Ljubljančan ima lepo priložnost, da prvič zmaga domači turnir v Portorožu, potem ko ga v finalu čaka na lestvici ATP precej nižje uvrščeni igralec (429. mesto). Bedene je trenutno uvrščen na 90. mesto.

Viktor Durasovic je prvi finalist turnirja v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi finalist turnirja je postal Norvežan srbskih korenin

Pred dvobojem med Aljažem Bedenetom in Blažem Rolo je bil znan prvi finalist letošnjega turnirja v Portorožu. To je Norvežan srbskih korenin Viktor Durasovic, trenutno 429. igralec sveta. Ta je v polfinalu po treh nizih (3:6, 6:1, 6:1) premagal lanskega zmagovalca portoroškega turnirja Francoza Constanta Lestiennea.

Foto: Guliver/Getty Images

Avstralka Ashleigh Barty, prva nosilka, je klonila v polfinalu teniškega mastersa WTA v Cincinnatiju, kjer jo je Rusinja Svetlana Kuznetsova porazila kar s 6:2 in 6:4, s tem pa je že izgubila vse možnosti, da bi se naslednji teden ponovno vrnila na prvo mesto svetovne teniške lestvice.

Štiriintridesetletna Kuznjecova, zmagovalka dveh grand slamov, bo v finalu igrala proti zmagovalki drugega polfinala, v katerem se bosta pomerili Američanki Sofia Kenin in Madison Keys.