Avstralke po dolgem času v finalu pokala Fed

Po prvem dnevu dvobojev polfinala svetovne skupine pokala Fed je bil izid 1:1. Gostiteljice so izgubile prvi dvoboj, Arina Sabalenka je ukanila Sam Stosur s 7:5, 5:7, 6:3, za izenačenje pa je poskrbela Ashleigh Barty, ki je bila boljša od Viktorije Azarenka s 7:6 in 6:3.

Danes je najprej Bartyjeva s 6:2 in 6:2 ugnala Sabalenko, Belorusijo pa je v igri obdržala Azarenka, ki je gladko s 6:1 in 6:1 odpravila Stosurjevo. Tako je odločal dvoboj dvojic, v katerem sta Bartyjeva in Stosurjeva slavili proti Sabalenki in Azarenki s 7:5, 3:6 in 6:2.

V Rouenu se v drugem polfinalu merita Francija in Romunija, po prvem dnevu je izid 1:1.