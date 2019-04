Srb končal pohod mladega Rusa, Italijan izločil Nadala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu turnirju serije masters v Monte Carlu se bosta pomerila Srb Dušan Lajović in Italijan Fabio Fognini. Prvi je v polfinalu končal pohod 23-letnega Rusa Danila Medvedev, drugi je s senzacionalno igro s 6:4 in 6:2 izločil španskega "kralja peska" Rafaela Nadala.

Italijan Fabijo Fognini je ustavil 12-kratnega zmagovalca turnirja v Monte Carlu in drugega nosilca letošnje izvedbe Rafaela Nadala. Fognini je za uvrstitev v finale potreboval uro in 37 minut, slavnega Španca je izločil s 6:4 in 6:2. 31-letni Fognini je šele četrtič v karieri premagal leto dni starejšega španskega zvezdnika, ta pa je dobil njunih 11 preostalih medsebojnih dvobojev.

Fognini se bo v nedeljo boril za svojo deveto posamično turnirsko lovoriko, vse razen ene (lani v los Cabosu) je dobil na pesku.

Medvedev do polfinala

Daniil Medvedev je v petek poskrbel za presenečenje, ko je v četrtfinalu premagal Novaka Đokovića, v polfinalu pa 23-letnik po dveh nizih in dobri uri in pol igre priznal premoč Srbu Dušanu Lajoviću. Ta ima letos v Monte Carlu sanjski teden. Lajović, ki je trenutno uvrščen na 48. mesto svetovne lestvice, je namreč od leta 2005 najnižje uvrščeni igralec, ki se je prebil v polfinale.

Dušan Lajović je v polfinalu premagal Rusa Medvedeva. Foto: Reuters

