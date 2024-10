Argentinec izločil domačina in se mu oddolžil za nedavni poraz

Argentinec je premagal domačega favorita Aleksandra Ševčenka s 6:2 in 6:3 in se uvrstil v polfinale turnirja v Kazahstanu. Cerundolo je pred kratkim na turnirju v Šanghaju v uvodnem krogu izgubil proti Ševčenku v uvodnem krogu, tokrat pa je bil boljši na igrišču četrti nosilec turnirja.

"Zelo sem zadovoljen. Vedel sem, da bo to težek dvoboj," je takoj po dvoboju dejal Cerundolo. "Prejšnji teden sva igrala v Šanghaju in premagal me je v zelo izenačenem dvoboju. Vedel sem, da igra zelo dobro in to sem mu povedal pri mreži. Vedel sem, kaj moram narediti. In mislim, da mi je to res dobro uspelo. Dobro sem serviral in vesel sem, da sem prišel v še en polfinale. Ta je moj prvi na trdih podlagi letos," je dodal.

* Almaty, ATP 250 (950.500 evrov): - četrtfinale: Francisco Cerundolo (Arg/4) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:2, 6:3; Gabriel Diallo (Kan) - Alejandro Tabilo (Čil/2) 3:6, 6:3, 6:4; Aleksandar Vukić (Avs) - Frances Tiafoe (ZDA/1) 6:2, 7:6 (11); * Ningbo, WTA 500(845.000 evrov): - četrtfinale: Darja Kasatkina (Rus/5) - Julija Putinceva (Kaz) 6:4, 1:6, 7:6 (6); Mira Andrejeva (Rus) - Barbora Krejčikova (Češ/4) 7:6 (5), 3:2 - predaja; * Osaka, WTA 250 (245.000 evrov): - četrtfinale: Aoi Ito (Jap) - Eva Lys (Nem) 6:7 (8), 6:2, 6:3; Suzan Lamens (Niz) - Ana Bogdan (Rom) 4:6, 6:3, 6:3; Diane Parry (Fra/7) - Clara Tauson (Dan) 6:3, 1:6, 6:3; Kimberly Birrell (Avs) - Sara Saito (Jap) 7:5, 6:4.

