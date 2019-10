Andyju Murrayju popustili živci: Utihni! #video

Andy Murray se po poškodbi kolka počasi vrača na teniška igrišča, a njegova forma je še daleč od tiste prave. Škota na igrišču že dolgo ali nikoli nismo videli tako jeznega, potem ko mu je Fabio Fognini med točko zavpil, kar je po teniških pravilih prepovedano.

Foto: Gulliver/Getty Images

Dvoboje med glavnima akterjema je bil že tako napet, saj se je ta končal po treh nizih. Dvoboj je vrelišče dosegel v tretjem nizu pri izidu 5:5. Murray je v eni izmed točk prišel do lahke žoge in jo tudi brez težav zaključil. Težava je bila, da mu je Italijan v tistem trenutku glasno zavpil, kar je proti pravilom.

S to potezo Andy ni bil zadovoljen in Fogniniju čez mrežo namenil oster pogled, a mu je ta dejal, da naj ga ne gleda. Za tem sta si nekaj besed izmenjala tudi na mreži. "Vsakokrat delaš iste stvari, ne glede na to, proti komu igraš," mu je zabrusil Murray, preden je začel pogovor z glavnim sodnikom. Stvar je prišla že tako daleč, da je Murray svojemu nasprotniku zabrusil, naj utihne.

Fognini jo je še dobro odnesel

"Imel sem 'volley' pri mreži, on je zavpil, nato pa mi je rekel, naj ga ne gledam. Jaz sem ga samo pogledal, ker je zavpil sredi točke," je bruhalo iz Škota.

"Govoriš mi stvari, ki jih vem, in mi ne daš mi možnosti, da se soočim z njim," je glavni sodnik razlagal Murrayju. Fergus Murphy, ki je pred tem Fogniniju že dal kazen, ker je žogico v jezi poslal ven iz osrednjega stadiona, se je obrnil proti trenutno 12. igralcu sveta in dejal: "Fabio, ne smeš kričati. Dajmo igrati tenis."

Fabio Fognini je očitno dosegel svoj namen. Foto: Gulliver/Getty Images

Če je bila to taktika, mu je uspela v polni meri

Če je bila za Fabia to taktika, da vznemiri nasprotnika, mu je to uspelo v polni meri. Murrayju je v tisti igri uspel "break", povedel je s 6:5 in v naslednji igri serviral za zmago. Ni mu uspelo. Fognini je vzel servis nazaj in izenačil na 6:6. Pravzaprav je Fognini odigral odlično, saj jih je od 15 točk dobil enajst in se na koncu uvrstil v tretji krog turnirja. Dvoboj se je končal z izidom 7:6 (4), 2:6, 7:6 (2).