Andy Murray s krči in solzami do pomembne zmage #video

Na turnirju v Cincinnatiju so se začeli dvoboji prvega kroga prestižnega turnirja. Že takoj je bilo na sporedu nekaj zanimivih dvobojev. Med seboj sta se med drugim pomerila veterana Andy Murray in Stan Wawrinka. Dvoboj je dobil prvi.

Gledalci so imeli kaj videti na dvoboju Andyja Murraya in Stana Wawrinke. Oba sta dokazala, da še vedno znata igrati vrhunski tenis. V maratonskem dvoboju, ki je trajal dve uri in 34 minut, je bil z izidom 7:6 (3), 5:7, 7:5 boljši Andy Murray. Škot je po dvoboju priznal, da je utrujen in da so ga med dvobojem dajali krči. "To je nekaj, kar moram rešiti," je povedal Murray, ki so ga znova premagale solze, potem ko se je spomnil, kaj vse je moral prestati, da se je lahko vrnil v vrhunski tenis. V naslednjem krogu Murrayja čaka Cameron Norrie.

Murray v solzah: Nisem vedel, če se bom lahko vrnil

Petintridesetletni Murray je še enkrat več na igrišču pokazal svoja čustva in potrdil, da še vedno uživa v tenisu. "Začel sem igrati, ko sem bil star štiri leta. Resno sem začel igrati, ko sem bil star 12 let, tako da je tenis velik del mojega življenja," je uvodoma povedal nekdanji prvi igralec sveta in se spomnil na težke čase, ko je bil poškodovan.

"Nisem vedel, če sem bom lahko vrnil, a se takrat spomniš, zakaj si začel igrati tenis. Kot otrok sem ga začel igrati, ker mi je všeč. Potrebno je bilo veliko truda, da sem lahko spet na tej ravni. In to želim izkoristiti dokler lahko."

Veliko zmago je dosegel Američan Frances Tiafoe, ki je premagal Italijana Mattea Berrettinija.

* Cincinnati, ATP (6.971.275 dolarjev):

- 1. krog:

Botic van de Zandschulp (Niz) - Maxime Cressy (ZDA) 6:2, 4:6, 6:4;

Denis Shapovalov (Kan) - Grigor Dimitrov (Bol/16) 7:6 (4), 6:3;

Aslan Karacev (Rus) - Brandon Nakashima (ZDA) 7:5, 7:5;

Diego Schwartzman (Arg/13) - Alex Molčan (Slk) 5:7, 6:4, 6:2;

Frances Tiafoe (Fra) - Matteo Berrettini (Ita/12) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (5);

Sebastian Korda (ZDA) - Karen Hačanov (Rus) 6:3, 6:4;

John Isner (ZDA) - Benjamin Bonzi (Fra) 7:6 (11), 3:6, 7:6 (4);

Andy Murray (VBr) - Stan Wawrinka (Švi) 7:6 (3), 5:7, 7:5;

Cameron Norrie (VBr/9) - Holger Rune (Dan) 7:6 (5), 4:6, 6:4;

Marin Čilić (Hrv/14) - Jaume Munar (Špa) 6:3, 6:3;

Emil Ruusuvuori (Fin) - Jeffrey Wolf (ZDA) 7:6 (2), 6:2;

Mackenzie McDonald (ZDA) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:0, 6:1;

Roberto Bautista-Agut (Špa/15) - Francisco Cerundolo (Arg) 6:7 (5), 6:4, 6:2;

Marcos Giron (ZDA) - David Goffin (Bel) 6:3, 6:4;



* Cincinnati, WTA (2.527.250 dolarjev):

- 1. krog:

Sloane Stephens (ZDA) - Alize Cornet (Fra) 6:1, 6:0;

Alison Riske (ZDA) - Sara Sorribes (Špa) 6:1, 7:6 (2);

Jelena Ribakina (Kaz) - Majar Šerif (Egi) 6:3, 6:2;

Ajla Tomljanović (Avs) - Taylor Townsend (ZDA) 6:4, 3:6, 7:5;

Veronika Kudermetova (Rus) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:3, 6:3;

Petra Kvitova (Češ) - Jil Teichmann (Švi) 6:7 (2), 7:6 (6), 6:3;

Caty McNally (ZDA) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 3:6, 7:6 (2);

Viktorija Azarenka (Blr) - Kaia Kanepi (Est) 6:3, 4:6, 6:3;

Caroline Garcia (Fra) - Petra Martić (Hrv) 6:3, 6:3;

Amanda Anisimova (ZDA) - Darja Kasatkina (Rus/9) 6:4, 6:4;

Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Leylah Fernandez (Kan/13) 6:4, 7:5;

Tereza Martincova (Češ) - Nuria Parrizas (Špa) 6:7 (4), 6:4, 6:3.