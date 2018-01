Andreja Klepač odlično začela sezono, Hercogova bo morala še počakati

Teniški globus, 5. januar

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se na peti celini pripravlja na odprto prvenstvo Avstralije, ki se bo 15. januarja začelo v Melbournu. Na turnirju v Brisbanu je v polfinalu dvojic skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez s 7:6 (3), 3:6 in 11:9 premagala prvi nosilki, Čehinjo Andreo Hlavačkovo in Yung-jan Chan iz Tajpeja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasprotnici slovensko-španske naveze za prvi naslov bosta nizozemski igralki Demi Schuurs in Kiki Bertnes, ki sta v polfinalu s 6:7 (2), 6:3 in 10:8 izločili drugi nosilki turnirja, Avstralki Ashleigh Barty in Casey Dellacqua.

Polona Hercog bo četrtfinalni dvoboj igrala v četrtek. Foto: Guliver/Getty Images

Polona Hercog šele v soboto

Slovenska teniška igralka Polona Hercog bo morala na turnirju WTA v Aucklandu še malo počakati na svoj četrtfinalni dvoboj proti drugi nosilki, Nemki Juliji Görges. Tako kot v četrtek so morali namreč organizatorji tudi danes zaradi dežja dvoboje odpovedati; za zdaj so jih prestavili za 24 ur.

Tako bodo po novem urniku predvidoma vsi četrtfinalni in polfinalni dvoboji tako v moški kot ženski konkurenci na sporedu v soboto.

Turnir v novozelandski prestolnici igralkam služi kot priprava na prvi grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije, ki se bo začelo 15. januarja v Melbournu.

V finalu Dohe Monfils in Rubljev

V finalu teniškega turnirja ATP v Dohi z nagradnim skladom 1,286 milijona dolarjev se bosta pomerila Francoz Gael Monfils in Rus Andrej Rubljev.

Monfils je v polfinalu brez boja premagal prvega nosilca, Avstrijca Dominica Thiema, ki je dvoboj predal zaradi prehlada z vročino, v drugem polfinalu pa je bil Rubljev po treh nizih s 6:2, 4:6 in 7:6 (2) boljši od Argentinca Guida Pelle.

Monfils bo igral še četrti finale v Dohi, na prvi naslov še čaka. Rubljev bo igral drugi finale v karieri in naskakoval drugi naslov. Prvega je osvojil lani na OP Hrvaške v Umagu.

Nemčija v finalu Hopmanovega pokala proti Švici V finalu teniškega Hopmanovega pokala, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic, se bosta v Perthu v soboto pomerili Švica in Nemčija. Kot zadnja si je napredovanje v dvoboju z Avstralijo priborila prav Nemčija, ki je po izenačenih dvobojih posameznikov slavila zmago v dvojicah. BELGIJA : KANADA 3:0

Elise Mertens : Eugenie Bouchard 6:4, 6:4;

David Goffin : Vasek Pospisil 6:2, 6:4;

Mertens/Goffin : Bouchard/Pospisil predaja; NEMČIJA : AVSTRALIJA 2:1

Angelique Kerber : Daria Gavrilova 6:1, 6:2;

Thanasi Kokkinakis : Alexander Zverev 5:7, 7:6 (4), 6:4

Kerber/Zverev : Gavrilova/Kokkinakis 1:4, 4:1, 4:3 (5:3)

Doha, ATP:

Polfinale:

Gael Monfils (Fra) : Dominic Thiem (Avt, 1) predaja Thiem zaradi prehlada;

Andrej Rublev (Rus) : Guido Pella (Arg) 6:2, 4:6, 7:6 (2).

Brisbane, WTA (890.000 USD):

Polfinale dvojic:

Andreja Klepač/Maria Jose Martinez Sanchez (Slo/Špa, 4) : Andrea Hlavačkova/Yung-jan Chan (Češ/Tpe, 1) 7:6 (3), 3:6,

11:9.

Demi Schuurs/Kiki Bertnes (Niz) - Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (Avs/2) 6:7 (2), 6:3, 10:8.



Polfinale:

Aliaksandra Sasnovič (Blr) : Anastazija Sevastova (Lat, 7) 7:6 (3), 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr, 3) : Karolina Pliškova (Češ, 2) 7:5, 7:5;

Shenzhen, WTA (626.750 USD):

- polfinale:

Simona Halep (Rom/1) - Irina-Camelia Begu (Rom/4) 6:1, 6:4;

Katerina Siniakova (Češ) - Marija Šarapova (Rus) 6:2, 3:6, 6:3;

Auckland, WTA (226.000 USD):

turnir moti dež



Brisbane, WTA (890.000 USD):

- polfinale:

Aliaksandra Sasnovič (Blr) - Anastazija Sevastova (Lat/7) 7:6(3), 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr/3) - Karolina Pliškova (Češ/2) 7:5, 7:5;

Brisbane, ATP (500.000 USD):

- četrtfinale:

Nick Kyrgios (Avs/3) - Aleksander Dolgopolov (Ukr) 1:6, 6:3, 6:4;

Ryan Harrison (ZDA) - Denis Istomin (Uzb) 7:6 (6), 4:2 predaja Istomin;

Alex de Minaur (Avs) - Michael Mmoh (ZDA) 6:4, 6:0;

Grigor Dimitrov (Bol/1) - Kyle Edmund (VBr) 6:3, 6:7 (3), 6:4.

New Delhi, ATP (561.00 USD):

Polfinale:

Gilles Simon (Fra) : Marin Čilić (Hrv, 1) 1:6, 6:3, 6:2;

Kevin Anderson (JAR, 2) : Benoit Paire (Fra, 4) 6:7 (6), 7:6 (2), 6:1