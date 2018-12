Andrej Slapar: Za prihodnost slovenskega tenisa se ni treba bati

Andrej Slapar je ob imenovanju poudaril, da želi tenis postaviti na mesto, ki si ga zasluži v družbi. To želi doseči s skupnimi močmi, zato je z izjemo petih ljudi povsem spremenil upravni odbor TZS.

Da bo še bolje

Za podpredsednika je postavil Mirana Kraševca, poleg štirih predstavnikov teniških klubov, predsednika strokovnega sveta Marka Pora in zdaj že častnega predsednika TZS Marka Umbergerja pa mu je uspelo privabiti pomembne može iz Petrola (Tomaž Berločnik), Športne loterije (Tomo Šeme), Zavarovalnice Sava (Aljaž Kos), BTC Ljubljana (Damjan Kralj) in Pozavarovalnice Triglav (Gregor Stražar).

"Teniška zveza Slovenije je do zdaj dobro delala, zato bom v svojem mandatu naredil vse, da tako ostane oziroma da bo še bolje. Moje glavne naloge bodo vlaganje v mladinski tenis, popularizacija tenisa, vzdržno poslovanje zveze, predvsem pa gojenje dobrih odnosov med vsemi subjekti v slovenskem tenisu," je povedal Andrej Slapar

Marko Umberger in Andrej Slapar Foto: Teniška zveza Slovenije

Za ta izziv se je odločil, ker ima rad tenis

To je njegova prva funkcija v športnih organizacijah, kot pravi, se je za ta izziv odločil, ker ima rad tenis in ga je kot mlad tudi veliko igral. "Zame je to eden najlepših športov in glede na to, da ga še zdaj zelo rad igram, sem se na pobudo ljudi, ki so že dlje časa v tem športu, odločil, da sprejmem položaj predsednika," dodaja vodilni mož Zavarovalnice Triglav.

Andrej Slapar je šesti predsednik TZS, glede na to, da vodi eno od največjih podjetji v državi, hkrati pa je član še v številnih upravnih in nadzornih odborih, se bo njegovo vodenje TZS precej razlikovalo od predhodnika. Marko Umberger je v treh štiriletnih mandatih obiskal praktično vse dvoboje moške in ženske reprezentance v Davisovem pokalu ali pokalu Fed, hkrati pa je bil prisoten na skoraj vseh teniških prireditvah.

"Zavedam se, da bo ta angažma precej posegel v moje zasebno življenje. Trudil se bom, da bomo z ekipo, ki sem jo izbral, uspešno delovali in upravičili zaupanje delegatov na skupščini. Najprej pa se želim čim bolje spoznati z vsemi deležniki v slovenskem tenisu," je dejal Slapar, ki je na skupščini TZS v Ljubljani prejel 100-odstotno podporo oziroma glasove vseh 34 prisotnih delegatov (od skupno 81).

Gregor Krušič Foto: Vid Ponikvar

V prihodnjem letu novega predsednika in pisarno TZS - direktor bo ostal Gregor Krušič - na tekmovalnem področju čakajo trije pomembni dogodki. Najprej nastop deklet v pokalu Fed, kjer kapetan Andrej Kraševec ob zasedbi Dalila Jakupovič, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač ne skriva visokih ambicij, nato - odvisno od žreba ali aprila ali septembra - nastop fantov v Davisovem pokalu in avgusta tradicionalni challenger ATP v Portorožu.

"Čeprav so moji primarni cilj popularizacija tenisa, vlaganje v mlade in uspešno delovanje zveze, z zanimanjem pričakujem tudi nastope v članskih konkurencah. V športu vedno obstajajo cikli uspehov. Nekoč smo imeli uspešna dekleta, nato so na vrsto prišli fante, zdaj pa imamo znova zelo nadarjeno generacij deklet. Če bomo še naprej dobro delali z mladimi, kot očitno to znamo, se za prihodnost slovenskega tenisa ni bati," meni Andrej Slapar.