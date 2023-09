Ameriški obračun na osrednjem igrišču

Ameriški gledalci bodo verjetno zadovoljni s katerokoli zmagovalko, favoritinja pa je Jessica Pegula, trenutno tretja igralka sveta, ki se je do zdaj v New Yorku najdlje prebila do četrtfinala. Igralki sta do zdaj odigrali en medsebojni dvoboj. Lani je bila na turnirju v San Diegu boljša leto dni starejša Pegula (29).

V osmini finala bo igrala tudi Arina Sabalenka, ki se bo prihodnji teden povzpela na prvo mesto lestvice WTA. Njena nasprotnica bo Rusinja Darja Kasatkina.

OP ZDA, osmina finala:

Madison Keys (ZDA, 17) - Jessica Pegula (ZDA, 3)

Darja Kasatkina (Rus, 13) - Arina Sabalenka (Blr, 2)

Peyton Stearns (ZDA) - Marketa Vondrousova (Češ, 9)

Ons Jabuer (Tun, 5) - Qinwen Zheng (Kit, 23)

Preberite še: