Aljaž Bedene uspešno začel novo sezono

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je z zmago začel novo sezono. Na turnirju Great Ocean Road Open v Melbournu z denarnim skladom 307.840 evrov je v prvem krogu ugnal Japonca Yasutako Uchiyamo s 7:6 (5), 7:6 (5). Dvoboj je trajal dve uri in minuto.

Enaintridesetletni Ljubljančan je v obeh nizih zaostajal za tri leta mlajšim tekmecem. Ta je v prvem nizu z odvzemom začetnega udarca povedel v drugi igri, imel nato v šesti še dve priložnosti za "break", a ju ni izkoristil. Bedene je to kaznoval, se vrnil v deveti igri in nato v nadaljevanju prišel do podaljšane igre. Tudi v tej je hitro zaostajal z 0:3, a nato dobil sedem od naslednjih devetih točk.

V drugem nizu je imel Uchiyama kar trikrat prednost odvzema servisa, a se je 58. igralec sveta vselej vrnil že v naslednji igri. Pri vodstvu s 6:5 je Japonec, 106. na lestvici ATP, serviral celo za niz, a mu je brez izgubljene točke servis odvzel slovenski tenisač.

Bedene je s 7:6 (5), 7:6 (5) ugnal Japonca Yasutako Uchiyamo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Podaljšana igra je bila na las podobna prvi. Uchiyama je povedel s 3:0, Bedene pa je dobil šest zaporednih točk in nato izkoristil tretjo žogico za zmago.

Na tekmeca v drugem krogu še čaka, pomeril pa se bo z boljšim v torkovem obračunu med Avstralcem Danom Sweenyjem (797. na lestvici ATP) in Južnim Korejcem Ji-sung Namom (273.). Prvi nosilec turnirja je Belgijec David Goffin.