Zveze slovenskih ekipnih športov pozivajo k odprtju športa

Predstavniki štirih največjih slovenskih panožnih zvez ekipnih športov (nogometne, rokometne, košarkarske in odbojkarske) so se podpisali pod poziv postopnega odpiranja kolektivnega športa v času pandemije novega koronavirusa ter ga poslali na direktorat za šport na ministrstvu za izobraževanje znanost in šport.

Zveze menijo, da so mladi športniki v ekipnih športih že predolgo brez tekmovanj, posledice neaktivnosti mladih perspektivnih športnikov, ki naj bi Slovenijo nekoč predstavljali tudi kot vrhunski športniki in odraščajo v zdrave posameznike, pa bodo kratkoročne in dolgoročne na različnih področjih.

Treba se je prilagoditi, ne pa zaustaviti športne aktivnosti

"Vsi skupaj se moramo zavedati, da je šport pomemben del družbe nasploh in predstavlja zelo pomembno komponento zdravega družbenega življenja v splošnem, zato se je v danih razmerah potrebno ustrezno prilagoditi, nikakor pa ne zaustavljati športne aktivnosti in čakati na nepredviden konec epidemije," so zapisali predstavniki NZS, RZS, KZS in OZS ter ob tem pozvali pristojne državne institucije, da prisluhnejo mnenju nacionalnih panožnih zvez in strokovno usposobljenim športnim organizacijam omogočijo izvajanje aktivnosti ob doslednem upoštevanju ukrepov in priporočil za zajezitev pandemije.

Pod načrt sprostitve ukrepov na področju kolektivnega športa, ki ga je v imenu in s pooblastilom vseh štirih zvez podpisal predsednik NZS, so predstavniki zvez zapisali še, da je pomembno, da se vadba otrok in mladine organizira strogo pod nadzorom strokovnega osebja in z upoštevanjem ukrepov ter priporočil, s tem pa se prepreči neorganizirano in samovoljno izvajanje športnih aktivnosti.

