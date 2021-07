Zakaj namiznoteniški igralci ne smejo nositi belih majic?

Članek o pravilniku, povezanem z oblačili namiznoteniških igralcev, zaradi aktualnosti obujamo iz arhiva.



Slovenski igralec Darko Jorgić se bo namreč danes ob 9. uri v zgodovinskem prvem nastopu v četrtfinalu olimpijskega turnirja v namiznem tenisu pomeril s Tajvancem Yun Ju Linom.

Ampak zakaj je tako? Čemu to pravilo? Namizni tenis je izjemno hitra igra, ki zahteva bliskovite reflekse, ampak, ali lahko bela barva dresa res za trenutek skrije žogico in s tem vpliva na rezultat?

Kontrast pomembnejši za ljudi, ki spremljajo dvoboj

Pravilo, ki zagotavlja kontrast in z njim boljšo vidljivost hitro potujoče žogice, je bolj kot igralcem namenjeno gledalcem, predvsem televizijskim, pojasnjuje Danijel Šarlah, tehnični sekretar pri Namiznoteniški zvezi Slovenije: "Ta kontrast je pomembnejši za ljudi, ki spremljajo dvoboj. Igralec že ima občutek, kje nasprotnik stoji in kaj lahko pričakuje. S tem nima težav. Tudi ko je žogica v igri, barva majice nima nobene vloge. Tudi lopar je barven in že ko nasprotnik žogo zadene, tekmovalec ve, kje je. Predvsem je to učinek za gledalce."

Poskušali tudi že z oranžno mizo, a se zadeva ni prijela

Kontrast je torej pomemben predvsem zaradi lažjega spremljanja te bliskovite igre. "Kontrast iščejo na televiziji. Zato so mize zelene in modre, poskušali so tudi že z oranžno, a se zadeva ni prijela. Bela – modra in bela – zelena sta kontrasta, ki naj bi bila najbolj vidna," še razlaga Šarlah in dodaja, da bi morebitni dresi, ki bi bili barvno usklajeni z žogicami – pri tem je treba povedati, da poleg belih na mednarodnih tekmovanjih uporabljajo še oranžne žogice – še največje težave povzročali gledalcem pred malimi zasloni: "Če nekdo tekmovanje spremlja po televiziji, ne bi videl nič, ker žogica izjemno hitro potuje z ene na drugo stran."

Namizni tenis želijo približati gledalcem Po olimpijskih igrah, ki jih je leta 2000 gostil Sydney v Avstraliji, so pravila namiznoteniške igre doživela nekaj sprememb, katerih glavni cilj je bil ta šport narediti bolj prijazen za televizijske prenose. Tako so začeli uporabljati nekoliko večje žogice (40-milimetrske namesto 38-milimetrskih), točkovanje v setih so z 21 znižali na 11, ob tem pa regulirali še servis in tekmovalcem prepovedali skrivati žogico pri začetnem udarcu.



Danes mora server žogico vreči najmanj 16 centimetrov v zrak, preden jo pošlje čez mizo, z novim točkovanjem so dvoboji bolj dinamični in napeti, z večjo žogico pa so igro, ki je do leta 2000 zaradi izjemne hitrosti postala že težko gledljiva, upočasnili.

Po starih pravilih bi morda lahko izkoriščali belino

Nasprotnika bi bela žogica ob beli majici teoretično lahko zmedla le pri servisu po starih pravilih, meni Šarlah: "Let žogice sam po sebi ni nikoli problematičen. Pri servisu pa bi jo teoretično lahko prikrili, ampak mora biti tudi začetni udarec po novih pravilih viden. Ko žoga zapusti roko, mora biti ves čas vidna. Prej so jo zakrivali s telesom. Mogoče bi bil takrat lahko bel dres v pomoč. Ampak vse to je zgolj hipotetično."

Ne gre za ferplej, temveč za ekonomijo

Skratka, pri opremi in oblačilih v namiznem tenisu je pomemben kontrast, ki zagotavlja za čimboljšo vidnost žogice. Ne gre za zagotavljanje enakovrednih pogojev za tekmovalce, temveč za kar najboljši prenos dinamike gledalcem, predvsem televizijskim. Dandanes je to izjemno pomembno, s televizijskimi prenosi pride širše občinstvo, z njim pa sponzorji, se pravi denar. Brez tega preprosto ni vrhunskega športa. V mednarodni teniški zvezi so, kot kaže, zavezani temu, da to igro še približajo televizijskim gledalcem, zato bo zanimivo videti, s kakšnimi inovacijami se bodo tega lotili.

Kaj prinaša prihodnost?

Morda se bodo zatekli k tehnološkim rešitvam. Se nam v prihodnosti obeta žareča žogica?

"O žarečih žogicah še ni bilo govora, so pa Kitajci pred časom predstavili idejo, da bi žogico prebarvali z različnima barvama. Tako bi se bolje videle njene rotacije. Čeprav bi tudi v tem primeru pri zelo hitrih rotacijah vseeno prevladala dominantna barva, vseeno mislim, da bi bilo dobro, če se to prikaže. V super počasnih posnetkih na televiziji se podrobnosti namiznoteniške igre lepo vidijo, s hitrostjo pa se ta vpogled izgubi. To je tako kot pri alpskem smučanju. Če ne bi imeli ure na zaslonu, bi se nam zdelo, da prvih deset smuča povsem enako," je še pojasnil naš sogovornik in dodal, da kitajske ideje ITTF še ni potrdil. Za zdaj.