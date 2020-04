Športniki na Hrvaškem od ponedeljka znova na treningih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška vlada je na četrtkovi seji sprejela sklep o vnovičnem zagonu gospodarskih ter drugih dejavnosti in aktivnosti, v okviru tega pa je dovolila profesionalnim športnikom, da se od ponedeljka, 27. aprila vrnejo v trenažni proces, poroča hrvaški Index.hr.

S sproščenimi ukrepi se pri naših južnih sosedih pridružujejo Avstriji in Nemčiji, ki sta svojim športnikom prav tako omogočili vrnitev na treninge. Hrvaška civilna zaščita in Hrvaški zavod za javno zdravje sta podala priporočila, ki se jih morajo ob tem držati športniki prvega in drugega ranga v posamičnih športih ter članske ekipe, ki nastopajo na najvišji državni ravni.

Index.hr poroča, da bodo treningi dovoljeni na športnih objektih, ki omogočajo minimalno petmetrsko razdaljo med športniki oziroma vsaj 20 kvadratnih metrov veliko polje za posameznega športnika. Treninga se lahko udeleži največ pet športnikov ob čim manjšem številu tehničnega osebja.

Večji nadzor in zaostreni pogoji

Če ni mogoče zagotoviti predpisane oddaljenosti med športniki, je priporočljivo, da v skupinah trenirajo vedno isti športniki ter isti predstavnik trenerskega štaba. Športni objekti morajo seveda zadostiti higienskim in varnostnim smernicam ter priporočilom. Zaradi lažjega epidemiološkega evidentiranja morajo biti oddani tudi vsi podatki o treningih v vseh dovoljenih športih ter o posameznikih, ki se treningov udeležijo.

V garderobi bo lahko pred treningom izmenično le en športnik.

Če ima kdo od športnikov vročino, se treninga ne sme udeležiti, zdravstveno osebje, ki vodi evidentiranje športnikov pa mora ves čas uporabljati predpisano zaščitno opremo. Na treninge naj bi športniki prihajali posamično, s svojimi prevoznimi sredstvi. V garderobi bo lahko pred treningom izmenično le en športnik. Vse pripomočke, ki jih bodo športniki uporabljali med treningom, je treba po vadbi ustrezno razkužiti. Prav tako bo lahko vsak športnik pil zgolj iz svojega bidona ali plastenke, ki pa morajo biti nato ustrezno zavržene v za to določen prostor.

Po koncu treninga je prepovedan odhod v slačilnico in tuširanje v prostorih športnega objekta. Igralci in trenerji pa morajo oditi naravnost domov. Športne objekte morajo po koncu treninga ustrezno razkužiti po navodilih Hrvaškega zavoda za javno zdravje, za konec poroča Index.hr.

Preberite še: