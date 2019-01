Šokantni prizori na vaterpolski tekmi 14-letnikov v Beogradu #video

Sinočnja vaterpolska tekma med 14-letnimi vaterpolisti Partizana in Beograda na bazenu Banjica v Beogradu je bila za njihove starše očitno kaplja čez rob, saj so se namesto k pozitivnemu spodbujanju zatekli k fizičnemu nasilju. Tekmo so iz varnostnih razlogov tri minute pred koncem morali prekiniti.

Po poročanju Sportskega žurnala je kaotično stanje na tribunah bazena Banjica v Beogradu morala miriti policija. Tekmo naj bi mladi vaterpolisti dokončali danes zvečer. Tri minute pred koncem je bil rezultat neodločen, semafor se je ustavil pri 5:5.

Ekscesi tudi v Sloveniji

Ekscesi se dogajajo tudi na otroških športnih prireditvah v Sloveniji. Najpogosteje smo jim priče na nogometnih in košarkarskih tekmah. Po besedah Rajka Korenta, vodje projekta Nogomet za vse na Nogometni zvezi Slovenije, ki pripravlja tako imenovane kartončke za starše, s katerimi bodo skušali umiriti objestne starše in jih informirati ter osveščati o pomenu ''fair-playa'' in pozitivne spodbude v športu, stanje sicer ni alarmantno, so pa ekstremni primeri še vedno prisotni. Projekt "kartončki za starše" bo zaživel to pomlad.

