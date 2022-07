Požrtvovalni Finec se je vrgel v jarek. "Še dobro, da je preživel!" #video

Eden od finskih stadionov za ta šport je umeščen na otok in je tako z vseh strani obdan z vodo, dostop do njega pa je mogoč samo čez mostiček. In prav zaradi tega se dogajajo smešne prigode. Igralci v lovu za žogicami namreč pogosto brodijo po reki, nedavno pa je šel igralec Teemu Nurmio še korak dlje. Za eno od žogic se je požrtvovalno vrgel kar z glavo v jarek in v reko. K sreči se pri tem ni poškodoval, a kaj hitro bi se lahko zgodila tragedija.

Sicer pa je "Stadion na otoku" poskrbel za številne zanimive prigode: