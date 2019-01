Avstrijcu nagrado za življenjsko delo, Ganec nagrado prevzel s krinko na obrazu

Najbolj je odmevala podelitev posebne nagrade za raziskovalno novinarstvo, ki sicer ni bila v razpisu in jo je dobil Anas, ki je posnel oddajo o korupciji v nogometu v njegovi rojstni Gani. Pri nečednostih je ujel tudi zdaj že nekdanjega predsednika nogometne zveze te afriške države Kwesija Nyantakyija, ki mu je lani Mednarodna nogometna zveza Fifa dala dosmrtno prepoved dela v nogometu.

Anas je med drugim posnel, ko je prejel 65.000 evrov, in zaradi groženj s smrtjo je nagrado prejel s krinko na obrazu. Pred štirimi dnevi so namreč v Gani ubili njegovega športno-novinarskega kolega Ahmeda Divelo Husseina Sualeja, ki je pod krinko odkril množično korupcijo v Gani.

"Ubit je bil zaradi svojega dela v Gani, zločin, ki ga najostreje obsoja tudi Mok. Njegov ustanovitelj je bil Pierre de Coubertin, ki je bil tudi novinar in je pisal članke za takrat največje časnike na svetu," je na podelitvi povedal predsednika Moka Thomas Bach in pokazal kopijo de Coubertinove novinarske članske izkaznice.

@anasglobal Anas Aremeyaw Anas is the Ghanaian investigative journalist at the @AipsAwards dedicates his award to his partner Ahmed who was shot dead days ago https://t.co/rPO5cHPqBz pic.twitter.com/AtD1uAi2ax