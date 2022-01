Olimpijskih vstopnic za Peking ne bo v prodaji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji bližnjih olimpijskih iger v Pekingu so se odločili, da vstopnic za ogled olimpijskih tekmovanj ne bodo prodajali. Zaradi zapletene situacije s pandemijo covida-19 bodo vstopnice ciljno razdelili določenim skupinam.

Že dolgo je jasno, da si iger ne bodo mogli ogledati gledalci iz tujine, da se Kitajska na ta način zavaruje pred potencialnim vnosom novih okužb. Zdaj so se odločili še za ciljno deljenje vstopnic znotraj Kitajske, kar zagotavlja lažji nadzor.

Število okužb s koronavirusom na Kitajskem je vnovič doseglo raven iz marca 2020 in to prav tri tedne pred začetkom iger. Skrb povzroča tudi dejstvo, da so v Pekingu konec tedna potrdili tudi prvo okužbo z novo, zelo prenosljivo različico virusa omikron.