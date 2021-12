Nesramežljiva slovenska športnica navdušila z atraktivno fotografijo

Mlada športnica je na strehi reprezentančnega kombija v pravljičnem ambientu italijanskih Dolomitov pozirala v precej neobičajni pozi – z modrčkom v roki namesto na mestu, kjer je običajno, objavo pa pospremila s ključniki, povezanimi s svobodo in življenjem.

20-letna deskarka iz Trbovelj, hči Janija Goltesa, ki se ukvarja s proizvodnja bordov in preostale snowboard opreme, s snežno desko živi že od svojega drugega leta starosti. Pred začetkom letošnje sezone je povedala, da je fizično pripravljena tako kot še nikoli in da si želi uvrstitve na olimpijske igre v Pekingu.

Na prvi tekmi te sezone, v Banojah v Rusiji, je v paralelnem veleslalomu osvojila 39. mesto, slalomsko preizkušnjo pa končala na 54. mestu.

Goltesova, ki je nekaj časa delala tudi v tatu studiu, je v podobnem položaju lani pozirala že na Kokrškem sedlu, podobno fotografijo pa je pred leti na svojih družbenih omrežjih objavila tudi smučarka Ilka Štuhec.

Ilka Štuhec se je leta 2016 takole poslovila od snežnih poligonov v Čilu:

peace out Chile, it was a pleasure 😎🎿🔝☀😋🛩 pic.twitter.com/ubsmlPDhAr