Slovenke čakajo na tekmice

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo na današnjem žrebu v drugem največjem švedskem mestu dobila tekmice v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki bo med 29. novembrom in 17. decembrom letos na Danskem, Norveškem in Švedskem. Žreb v Göteborgu se bo pričel ob 15.30.

Slovenke bodo ples kroglic pričakale v drugem bobnu, v njem so tudi Španija, Hrvaška, Južna Koreja, Madžarska, Romunija, Poljska in Češka.

Možne tekmice Slovenije iz prvega jakostnega bobna so Norveška, Danska, Črna gora, Francija, Nizozemska, Švedska, Brazilija in Nemčija, iz tretjega Srbija, Japonska, Ukrajina, Grenlandija, Argentina, Angola, Kitajska in Kamerun, iz četrtega pa Kongo, Senegal, Paragvaj, Iran, Kazahstan, Čile, Avstrija in Islandija.

Svetovno prvenstvo bo gostilo šest mest: Herning in Frederikshavn na Danskem, Trondheim in Stavanger na Norveškem ter Göteborg in Helsingborg na Švedskem.

Osmi nastop

Elitna slovenska ženska reprezentanca je doslej sedemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljšo uvrstitev je dosegla na Hrvaškem 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Španiji pred dvema letoma je bila 16., pred tem je bila v Italiji 2001 deseta, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14. Na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 je bila 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Japonskem 2019, ko je osvojila 19. mesto.