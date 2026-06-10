Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na 30. svetovnem prvenstvu v Nemčiji januarja prihodnje leto igrala v Kielu, v skupini z branilko naslova Dansko, ZDA in Angolo. Za Slovence bo to 12. nastop na svetovnem prvenstvu.

Slovenci so se na svetovno prvenstvo uvrstili po kvalifikacijskih tekmah s Črno goro, ki je dodobra namučila varovance Uroša Zormana. V gosteh so tekmece premagali za gol, v Bonifiki pa za dva ter se 12. uvrstili na svetovno prvenstvo.

To bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostila Nemčija, in sicer v Kielu, Hannovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu. Prav v bavarski prestolnici so danes izžrebali skupine svetovnega prvenstva.

Proti serijskim svetovnim, olimpijskim in evropskim prvakom

Slovenci bodo igrali v skupini G v Kielu, njihove tekmice pa bodo Danska, ZDA in Angola. Danska je na zadnjem svetovnem prvenstvu v finalu premagala Hrvaško, skandinavska reprezentanca, ki je tudi aktualna olimpijska in evropska prvakinja, bo lovila že peti zaporedni naslov svetovnih prvakov.

Takole so se Danci leta 2025 veselili četrtega zaporednega naslova svetovnih prvakov. Foto: Reuters

Prve tri iz skupine na glavni turnir Na prvenstvu bo igralo 32 ekip, ki so razdeljene v osem skupin s po štirimi reprezentancami. Najboljša tri moštva iz vsake skupine se bodo prebila v glavni del turnirja.

Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je tekmovanje v Španiji končala na četrtem mestu.