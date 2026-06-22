Poleg novice, da bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško v prihodnji sezoni igrali v ligi prvakov, je glavna rokometna novica tudi informacija, da sta Uroš Zorman in Dragan Adžić podaljšala sodelovanje na čelu moške oziroma ženske rokometne izbrane vrste za dve leti. V mislih vseh akterjev na RZS so tudi olimpijske igre 2028 in morebitna ponovitev oziroma celo nadgradnja zadnjih iger v Parizu.

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije je predsednik zveze Bor Rozman, ki je pred dnevi dobil nov štiriletni mandat, pred uradnim koncem sezone opravil še podpis pogodbe z obema akterjema na čelu članskih reprezentanc. Presenečenja ni bilo, Dragan Adžić in Uroš Zorman sta podaljšala sodelovanje še za dve leti, vse do konca olimpijskih iger v Los Angelesu, ki so s prihajajočimi veliki tekmovanji tudi v mislih obeh akterjev na čelu reprezentanc.

Zorman je na čelu reprezentance od februarja 2022, v tem času je Slovenijo vodil že na nekaj velikih tekmovanjih, vrhunec pa je bilo četrto mesto na olimpijskih igrah v Parizu. "Mislim, da je to odraz obojestranskega zaupanja, in vesel sem tega, da bomo še naprej sodelovali. Prihajamo v obdobje zadnjih dveh let pred olimpijskimi igrami in zavedamo se, da bosta naslednji veliki tekmovanji zelo pomembni tudi v boju za OI. Cilj je bil jasen že takoj po bolečem porazu za tretje mesto proti Španiji. Želimo si še vsaj korak višje, vse se dela v tej smeri, seveda imamo vzpone in padce, ekipa se spreminja iz prvenstva v prvenstvo in tudi zdaj smo dobili širino in vpogled v prihodnost," je ob podpisu sodelovanja dejal Zorman.

Podpis sodelovanja za nadaljnji dve leti Foto: Siniša Kanižaj/STA

Slovenija s predstavnikom v ligi prvakov

Za slovenski rokomet je zagotovo pozitivna tudi novica, da bo imela Slovenija v prihodnji sezoni moške lige prvakov spet svojega predstavnika v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, saj si je mesto izboril slovenski prvak Celje Pivovarna Laško. Ta je v finalu državnega prvenstva premagal prav Zormanov Slovan, kljub tem pa je slovenski selektor uspeh celjskega kluba pozdravil z dvignjenimi rokami.

"To je zelo pomembna novica in ob tem tudi jaz Celjanom čestital, saj se je Slovenija postavila na zemljevid lige prvakov. To prinaša ogromno pozitivnega, res sem vesel in verjamem, da bo imela Slovenija v prihodnje kar stalno mesto v ligi prvakov. Zadnji dve leti to ni bilo to, s tem pa bo zdaj vsak klub stopil stopničko višje in bomo imeli več predstavnikov v evropskih ligah, tako da si vse skupaj zasluži veliko pohvalo," je dodal slovenski selektor.

Celjani so si z naslovom državnih prvakov priborili mesto v ligi prvakov. Foto: Jan Gregorc

Moško reprezentanco novembra letos in maja prihodnje letos čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, v katerih bodo tekmeci Bosna in Hercegovina, Izrael in Češka. Vmes jih v začetku leta 2027 čaka vrhunec, svetovno prvenstvo, na katerem se bodo januarja v nemškem Kielu v skupinskem delu sprva merili z Angolo, ZDA in Dansko.

Dragan Adžić Foto: Siniša Kanižaj/STA

Nov začetek pa čaka tudi žensko izbrano vrsto, ki ji bo še naprej poveljeval Dragan Adžić. Slovenija bo decembra nastopila na evropskem prvenstvu. Slovenske rokometašice bodo skupinski del igrale v romunski Oradei, kjer bodo njihove tekmice Islandke, Madžarke in Črnogorke. Marca prihodnje leto jih čaka še začetek kvalifikacij za SP konec leta 2027.

"Zame je privilegij in čast, da lahko pomagam razvoju slovenskega ženskega rokometa. Zelo sem ponosen na obdobje, ki smo ga zgradili od aprila 2021. S posebnimi občutki bom nadaljeval delo, ki smo ga s strokovnim štabom in fantastičnimi dekleti že začeli," je povedal Adžić, ki je v tem obdobju doživel tudi veliko pomladitev izbrane vrste, od katere se je poslovilo kar osem najizkušenejših igralk, kar je pomenilo skok na začetek in gradnjo novega poglavja. "Vesel sem, da RZS verjame in zaupa vame, tako kot jaz zaupam v njih," je dodal Adžić.

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