Posebna čast: Makuc v idealni postavi sezone po izboru EHF

Slovenski rokomet je doživel novo izjemno čast. Domen Makuc, ki igra za Barcelono in slovensko reprezentanco, je bil izbran v idealno postavo tekmovanj pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF), so danes sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Ob 25-letnemu slovenskemu srednjemu zunanjemu rokometašu so bili v idealno postavo izbrani še levo krilo Tim Freihöfer (Füchse Berlin), levi zunanji Lasse Andersson (Füchse Berlin), desni zunanji Mathias Gidsel (Füchse Berlin), desno krilo Aleix Gomez (Barca), krožni napadalec Magnus Saugstrup (Magdeburg), vratar Emil Nielsen (Barca) in obrambni igralec Ludovic Fabregas (Barca).

"V življenju se vse zgodi z določenim razlogom, včasih je potrebno le času dati čas. Letošnji zaključek sezone je nedvomno pokazatelj tega. Za menoj je izjemno težko obdobje. Ko se je nekaterim morda že zdelo, da ne bom nikoli več mogel igrati rokometa na najvišji ravni, je čas pokazal, da je vse mogoče," je po razglasitvi dejal najboljši srednji zunanji rokometaš Makuc.

Makuc se je ob tem zahvalil ljudem, v prvi vrsti družini, ki so mu stali ob strani in mu nudili oporo na vsakem koraku vrnitve na igrišče.

Foto: RZS

Zgodba Makuca kot motivacija mladim športnikom s poškodbo

"Vedno sem na treningih garal povsem enako kot sedaj. Videlo se je, da se stvari obračajo na bolje, a tiste pike na i preprosto ni bilo. Zadnje obdobje je pokazalo, da se je večletni trud poplačal. Upam, da bo moja zgodba služila kot motivacija vsem mladim športnikom, ki se soočajo s poškodbami - z močno voljo in potrpežljivostjo se da premagati prav vsako oviro," je še dejal.

Za slovenskim reprezentančnim organizatorjem igre je sanjska sezona. Z Barcelono je osvojil neverjetnih sedem lovorik. Katalonski velikan, ki je na 61 tekmah klonil le enkrat, je v klubske vitrine pospravil lovorike v katalonskem in iberskem superpokalu, španskem pokalu in kraljevem pokalu, svetovnem klubskem prvenstvu, državnem prvenstvu in piko na i postavil z zmago v elitni ligi prvakov

Za Primorca je veliko individualno priznanje prišlo prav na zaključnem turnirju v Kölnu, kjer je bil kot prvi Slovenec izbran za najkoristnejšega posameznika (MVP) zaključnega turnirja evropske klubske elite.

Foto: Reuters

Nov mejnik: prvi Slovenec v najbolj elitnem izboru

A še večja nagrada je sledila v tem tednu. Z uradno razglasitvijo idealne postave sezone se je rokometaš z Rodika podpisal pod nov mejnik slovenskega rokometa. Postal je namreč prvi Slovenec v moški konkurenci, ki se mu je uspelo prebiti v ta elitni izbor, s čimer se je ob bok postavil Ani Gros, ki je bila za najboljšo desno zunanjo igralko v Evropi izbrana leta 2023.

Zmagovalce namreč določi seštevek glasov štirih rokometnih deležnikov - navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. K skupni oceni je vsak izmed njih prispeval četrtino glasov.

Makuc se sicer po sedmih izjemno uspešnih letih, ko je štirikrat osvojil ligo prvakov, poslavlja od Katalonije. Rokometaš, ki je v dresu celjskega kluba pred leti postal sploh prvi milenijec z zadetkom v ligi prvakov, bo z novo sezono oblekel dres nemškega velikana iz Kiela.