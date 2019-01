Zdaj gre zares, poslastica Španije in Francije

Španci so na tem prvenstvu do zdaj zabeležili en poraz.

Španci so na tem prvenstvu do zdaj zabeležili en poraz. Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu v rokometu se bodo danes začele tekme drugega dela. V skupini I bosta v Kölnu na sporedu derbija Španije in Francije ter Nemčije in Islandije. V skupini II pa se bosta v Herningu za nove točke udarili Tunizija in Švedska ter Danska in Madžarska. Na delu bodo tudi reprezentance, ki bodo igrale za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

V skupini I bodo v Kölnu nastopile Hrvaška, Nemčija, Francija, Španija, Islandija in Brazilija. Najboljši izhodiščni položaj ima Hrvaška s štirimi točkami, Nemčija in Francija sta pri treh točkah. V skupini II pa se bodo v Herningu med seboj udarile Danska, Švedska, Norveška, Madžarska, Egipt in Tunizija. Najbolje kaže Dancem in Švedom s po štirimi točkami.

Preostale reprezentance, ki se jim ni uspelo kvalificirati med najboljše reprezentance v prvem delu, se bodo pomerile za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, ki so bile razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin so se uvrstile v glavni del tekmovanja, križali pa sta se skupini A in B ter C in D. Druge ekipe svoje nastope nadaljujejo v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela so se prenesle v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa je razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I gosti slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa so v Herningu. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin, tretjeuvrščeni reprezentanci bosta igrali za peto, četrti ekipi obeh skupini pa za končno sedmo mesto. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

Skupina I: 1. krog: sobota, 19. januar:

18.00 Francija - Španija

20.30 Nemčija - Islandija Lestvica:

1. Hrvaška 2 tekmi - 4 točke

2. Nemčija 2 - 3

3. Francija 2 - 3

4. Španija 2 - 2

5. Islandija 2 - 0

6. Brazilija 2 - 0 Skupina II: 1. krog: sobota, 19. januar:

18.00 Tunizija - Švedska

20.30 Danska - Madžarska



Lestvica:

1. Danska 2 tekmi - 4 točke

2. Švedska 2 - 4

3. Norveška 2 - 2

4. Madžarska 2 - 1

5. Egipt 2 -1

6. Tunizija 2 - 0